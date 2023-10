Andorra la Vella participa al Forum of Mayors a Ginebra

Al centre de la imatge, el cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, a Ginebra (Comú)

Andorra la Vella participa dilluns i dimarts en el Forum of Mayors 2023, la conferència mundial d’alcaldes que organitza la UNECE (Comissió econòmica per a Europa de les Nacions Unides) al Palais des Nations de l’ONU, a Ginebra i que se centra en el desenvolupament urbà de les ciutats. L’eix central de l’edició del 2023, a la qual s’ha convidat Andorra la Vella a participar, és la regeneració urbana cap al 2030.

El cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, intervindrà demà dimarts en una de les taules rodones per a exposar el model d’Andorra la Vella per a esdevenir una ciutat més caminable, que posa el ciutadà al centre i redueix el volum de vehicles, mitjançant la creació d’espais per a vianants, com l’avinguda Meritxell o la connexió entre Andorra la Vella i Santa Coloma, i la instauració del transport públic gratuït.

La jornada s’ha iniciat aquest matí de dilluns amb la sessió inaugural, per part de Sami Kanaan, diputat major de Ginebra, i els parlaments de benvinguda de Tatiana Valovaya, directora general de la UNOG (l’oficina de les Nacions Unides a Ginebra), i Tatiana Molcean, la secretària executiva de la UNECE, amb qui el cònsol major ha tingut l’oportunitat d’intercanviar opinions.

Al fòrum també ha intervingut l’arquitecte Norman Foster, que ha estat nomenat advocat del Forum of Mayors 2023, i que ha exposat la seva visió sobre com les ciutats han de transformar-se a curt i mig termini per a fer front als reptes que planteja el canvi climàtic. En aquest sentit, ha posat sobre la taula el concepte de ciutats compactes, que reforcin la xarxa de barris per a poder recórrer a peu i/o amb el suport d’un bon sistema de transport públic. Les ciutats compactes, ha exposat, necessiten menys energia per a funcionar i, per tant, generen una menor petjada de carboni, i fomenten alhora més hàbits saludables i segurs. Foster també ha advocat per la col·laboració amb el sector privat i les universitats locals per a fer avaluar l’impacte real de les transformacions de les ciutats cap a models més sostenibles, a través, entre d’altres, de l’estudi i la recopilació de dades.

Les ponències continuen fins demà amb la intervenció de les ciutats, a través de taules rodones, on s’exposen els diferents projectes que estan desenvolupant per a donar compliment als ODS (Objectius de desenvolupament sostenible). Al final de la jornada de demà dimarts els governants locals adoptaran les Recomanacions sobre regeneració urbana del tercer Forum of Mayors.

El Forum on Mayors ajuda els alcaldes a participar a escala internacional per a intercanviar accions concretes i innovacions sobre resiliència urbana. L’edició del 2023, a més, té lloc en el marc de la Setmana de la resiliència urbana que ha començat avui a Ginebra i que s’allargarà fins al dia 6 d’octubre.

David Astrié, en el marc de l’estada al Palais des Nations, també ha tingut l’oportunitat de visitar l’exposició Andorra en una ullada, una mostra itinerant de fotografia contemporània d’Andorra organitzada pel Govern d’Andorra amb motiu del 30è aniversari de la creació del Ministeri d’Afers Exteriors. La mostra, amb obres de 12 fotògrafs del país, ja ha visitat Madrid i Estrasburg i, després de Ginebra, marxarà cap a Viena, Brussel·les, París, Lisboa, Nova York i Barcelona.