Detingut un home per furtar menjar d’un restaurant

Un home sent emmanillat (Pexel)

La Policia ha detingut aquesta matinada de dimarts, dia 18 d’abril, un home, de 24 anys d’edat i veí del Principat d’Andorra, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per un furt amb força a un restaurant del país.

L’home hauria entrat al recinte de l’establiment per a apoderar-se de productes alimentaris que s’emmagatzemaven en una nevera exterior. El responsable del local va donar l’avís quan, a través del sistema de videovigilància, va veure com s’estaven produint els fets. La Policia el va localitzar minuts després als voltants del restaurant.

El detingut hauria accedit al recinte escalant un mur de pedra. Feia uns dies que els fets es repetien i des de l’establiment trobaven a faltar menjar de la nevera exterior. El valor dels productes sostrets superaria els 1.000 euros.

Segons sembla, el jove i la seva dona estarien a l'atur, per la qual cosa, es podria deduir que la seva situació econòmica no seria la millor. En tot cas, aquesta darrera informació, no prové de fonts oficials de la Policia.





Altres detencions

La Policia també ha detingut aquest dimarts un altre home, de 46 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per incomplir una pena de presó ferma en règim de semillibertat.

Aquesta setmana també s’ha arrestat un home, de 34 anys d’edat i veí de les valls, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,38.