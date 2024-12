Andorra la Vella: DA lamenta que la majoria “no sigui capaç de materialitzar les promeses sobre habitatge”

David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté (Demòcrates)

Els consellers comunals de Demòcrates d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, s’han abstingut aquest dimarts en la votació del pressupost comunal per a l’exercici 2025. “Malgrat que hi consten projectes que compartim”, ha exposat Astrié, com la reforma de la plaça del Poble, la millora del passeig del Riu o l’adequació dels pous de l’Estadi Comunal per bombar aigua, el pressupost no assoleix l’objectiu d’ajudar els ciutadans de la parròquia en la problemàtica de l’habitatge. Tal com ha lamentat Astrié, “les propostes estrella de la majoria anunciades aquest any sembla que no han tingut l’èxit que es pensava que tindrien“, i “tampoc hi ha previsió que millorin cara el curs vinent”.

El conseller Demòcrata ha enumerat els tres grans projectes impulsats: els pisos a preu assequible del Cedre, el programa Reviu i els pisos de Terra Vella sota la fórmula de col·laboració publicoprivada. Pel que fa al primer, “després de remenar hem perdut un any i, finalment, el finançament està en mans del Govern, depèn d’ell i no del Comú”. Pel que fa al Reviu -que pretén captar pisos privats per a reformar-los i llogar-los a preus assequibles-, “des que es va posar en marxa al setembre només s’ha rebut una sol·licitud, el que demostra que no genera la confiança que s’esperava“. Finalment, i pel que al projecte de Terra Vella, després de fer-se públic el plec de bases, “tot apunta que no serà atractiu per a les empreses privades, perquè genera “dubtes i incerteses”. Per aquest motiu, i tenint en compte que en Consell de Comú s’ha assegurat que la salut financera és bona i es tancarà el 2024 amb superàvit fruit dels ingressos per la construcció, Astrié ha proposat que s’utilitzi aquest import perquè el Comú n’assumeixi tota la inversió. “Agafar aquests diners i destinar-los a un immoble a lloguer assequible seria una bona jugada“, ha manifestat.

D’altra banda, Astrié també ha volgut alertar que el pressupost per al 2025 creix gairebé un 5%, però a la vegada preveu una disminució dels ingressos, ja que s’ha posat fre a la construcció per la revisió del POUP. En aquest sentit, ha demanat a la majoria rigor, una feina “d’anticipació” i que sigui “curosa amb el deute”, així com que tinguin previst “un mecanisme per a refinançar els passius financers“.

Sense marxar del punt del pressupost per al 2025, Astrié ha trobat a faltar una “aposta ferma” en inversió pel que fa al treball endegat l’anterior mandat sobre la separativa d’aigües i l’actuació en abocaments o punts incontrolats. També ha demanat que no es deixi d’invertir en els horts per a la gent gran de Santa Coloma.

Així mateix, han intervingut Canturri i Sabaté. El primer ha exposat la seva preocupació perquè el pressupost per al 2025 no contempla cap inversió en nous esdeveniments de dinamització, els quals “estimulen els comerços de la parròquia, ajuden a generar retorn econòmic i fomenten la cohesió social”, ha manifestat. Canturri ha recordat a la majoria que la supressió o disminució d’esdeveniments “és un pas enrere i un risc important per al futur econòmic de la parròquia“, ha lamentat.

Finalment, Sabaté ha exposat que, a data d’avui, no s’ha entrat “ni una sol·licitud” per al programa d’ajudes a l’habitatge impulsat per la majoria (fet que confirma també tot el manifestat per Astrié sobre la manca de materialització dels projectes), motiu pel qual ha demanat “una comunicació més forta i robusta” perquè pugui arribar a tota la ciutadania.





Augment de l’impost de construcció

En un altre ordre de coses, durant la sessió de Consell de Comú també s’han aprovat els preus públics i l’Ordinació tributària per a l’exercici 2025. Pel que fa a l’impost sobre la construcció, la majoria ha decidit incrementar-lo al gravamen màxim, per sobre dels 50 euros el metre quadrat. “Tot i que pot semblar una bona mesura, emetem una reserva ja que, el que pot acabar passant, és que els promotors traslladin aquest augment de preu al consumidor final“, ha alertat Astrié. Aquest fet generarà un “impacte negatiu” al mercat de l’habitatge, situació evidentment no compartida pels consellers Demòcrates.