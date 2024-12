‘El plàstic és fantàstic’, de Pilar Montecino, guanya la 2a edició del concurs fotogràfic ‘Una mirada sostenible’ de FEDA

David Forné, secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat i Pilar Montecino amb la seva foto al fons (FEDA)

L’edifici de serveis de FEDA ha acollit aquest dimarts a la tarda el lliurament de premis del concurs de fotografia de FEDA, “Una mirada sostenible”. Es tracta de la segona edició d’un certamen que es va crear amb l’objectiu d’incentivar i premiar el talent fotogràfic del país i a la recerca de les millors instantànies que ajudin a divulgar els objectius del desenvolupament sostenible.

‘El plàstic és fantàstic’, de Pilar Montecino, s’ha emportat el premi a la millor fotografia en aquesta segona edició, on el jurat ha valorat especialment l’originalitat de la proposta amb una denúncia implícita. La fotografia plasma la doble cara dels usos dels materials plàstics, des de la seva vessant versàtil i duradora, però també com un element contaminant i que triga centúries en desaparèixer; tot vist des d’una mirada d’una persona atrapada, precisament, en aquest espiral del cicle de vida del plàstic. ‘El plàstic és fantàstic’ serà la portada del calendari de FEDA 2025, així com la cap de cartell de l’exposició que s’ha inaugurat aquest dimarts mateix amb 23 fotografies més seleccionades pel jurat.

‘Contrast’, de Roger Vivé, que mostra una visió zenital de la presa del llac d’Engolasters, il·luminat per uns potents raigs de sol que fan ressaltar els colors de la vegetació que envolta aquest enclavatge natural, s’ha endut la menció especial d’’Andorra i l’energia’.

La menció especial ‘Canvi Climàtic’ ha estat per a Jesús Carretero, per la fotografia ‘Tres bandes’. Presa a Deadvlei (Namíbia) mostra un desert que fa anys havia estat un llac d’aigua dolça i on, actualment, només queden esquelets d’arbres que recorden el passat verd i frondós de l’indret.

Finalment, la menció especial Gent de FEDA ha estat per a Òscar Bafaluy, amb la fotografia ‘Xiulets del capvespre’, on es mostra un parc eòlic marí, a la zona dels Països Baixos, en un capvespre, tot tenyit de tons ataronjats i reflectits per una aigua en calma; tot això, mentre els molins no deixen de produir. Totes tres s’exposaran igualment al museu de FEDA i apareixeran en el calendari 2025.

A banda d’aquestes quatre, fins a 20 fotografies més han estat reconegudes pel jurat per a aparèixer a l’exposició i el calendari demostrant l’alt nivell de participació. Les 411 fotografies presentades per un total de 83 persones han posat el focus sobre el canvi climàtic, l’acció de l’ésser humà sobre l’ecosistema, el medi ambient, la biodiversitat, l’estalvi energètic i la producció d’energia amb fonts renovables, entre d’altres. Això suposa un salt important per al concurs, ja que s’ha pràcticament doblat la participació de l’edició anterior (2022), que va ser de 232 fotografies amb una cinquantena d’autors i autores.

El jurat ha estat compost per la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb Clients de FEDA, Nerea Moreno, la coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, la responsable de Sostenibilitat, Katia Vilana, el tècnic de Comunicació de FEDA Eduard Piera, i el reconegut fotògraf resident, Facundo Santana.

‘Una mirada sostenible’ busca fer partícip la ciutadania, sigui a través de la participació en el concurs o gaudint de l’exposició que se’n farà posteriorment, d’aquest canvi, tal com ha explicat Moreno en el seu agraïment als participants. El muntatge s’ha fet seguint criteris de sostenibilitat, com el reaprofitament de material en desús per a la disposició de les fotografies impreses sobre cartró reciclat i reciclable. L’exposició es pot visitar des d’aquest dimecres 18 de desembre a l’MW Museu de l’electricitat.