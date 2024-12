Roger Puig cau a Tignes i farà dues setmanes de repòs

Roger Puig, abans de l’eslàlom de Tignes (FAE)

Roger Puig ha competit aquest dimarts a la Copa del Món de tècnica de Tignes (França), amb un segon eslàlom que no ha pogut completar. L’andorrà ha patit una caiguda i no ha pogut seguir. Com a conseqüència de l’impacte a l’esquena, ha estat derivat a l’hospital per a fer-li proves i s’han descartat lesions òssies a l’esquena. Amb tot, els metges recomanen dues setmanes de repòs pel fort cop que ha patit.

El corredor de para esquí, Roger Puig, tornarà dimecres a Andorra, amb la qual cosa no competirà a la Copa del Món de gegant que acull Courchevel aquest dijous i divendres.