Andorra impulsa la col·laboració internacional en emprenedoria durant la visita de la ministra Marsol a París

Thibaut Guilluy i Conxita Marsol (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, ha dut a terme aquest dilluns una intensa agenda de reunions a París per a reforçar la cooperació bilateral entre Andorra i França en matèria de treball, emprenedoria i promoció econòmica. Durant la seva visita, Marsol ha coincidit amb el director general de Treball del Govern francès, Thibaut Guilluy, i han tractat la recerca de treballadors d’acord amb les necessitats específiques dels dos territoris.

La trobada ha coincidit amb una visita a Station F, el campus d’startups més gran del món. Aquesta infraestructura, amb 34.000 m² i més de 3.000 llocs de treball, és un referent internacional en l’ecosistema d’emprenedoria. La delegació andorrana ha explorat diversos espais per a fomentar la col·laboració entre emprenedors, ha conegut de primera mà els diferents programes d’incubació i acceleració i diferents empreses franceses i multinacionals vinculades.

A més, s’ha acordat estudiar una col·laboració estratègica entre els programes d’emprenedoria d’Station F i el Govern per a potenciar el suport a les startups andorranes.

La ministra també ha aprofitat el desplaçament d’aquest dilluns per a reunir-se amb Yann de Pontbriand, president de l’Automobile Club de France, per a estudiar la viabilitat d’establir acords en diferents àmbits i per a preparar una presentació d’Andorra adreçada als seus socis. Aquest esdeveniment es durà a terme a l’auditori de la seu central del club, a París, en una data encara per definir.

Per la tarda, Conxita Marsol s’ha reunit amb inversors interessats en obrir negoci a Andorra, i amb el director general, Marc Ouayoun, i altres directius del Grup Peter Auto, reconegut per l’organització de curses d’automòbils històrics com el Tour Auto, Le Mans Classic i el Rallye des Princesses, que han comptat amb el suport d’Andorra Business.





Promoció de les oportunitats d’inversió a Tolosa

Aquest dimarts la ministra es desplaça a Tolosa, on es reunirà amb 90 empresaris francesos per a exposar les oportunitats estratègiques d’Andorra en sectors clau com la tecnologia, el turisme i el comerç. Així mateix, serà entrevistada per diversos mitjans de comunicació, reforçant la visibilitat del país com a destinació d’inversió i innovació. Aquestes iniciatives s’emmarquen en l’estratègia d’Andorra Business per a potenciar la internacionalització del país i enfortir les relacions amb França, un soci clau en l’àmbit econòmic i laboral.