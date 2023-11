Andorra i San Marino són a la fase final de la negociació dels seus acords d’associació amb la UE

El ministre d’Exteriors, Cooperació econòmica i internacional i Telecomunicacions de San Marino, Luca Beccari i Xavier Espot (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dimecres la visita del ministre d’Afers Exteriors, Cooperació econòmica i internacional i Telecomunicacions de San Marino, Luca Beccari, la segona del màxim mandatari santmarinès al país. Durant tota la jornada s’han dut a terme reunions de treball entre els caps negociadors dels respectius acords d’associació amb la Unió Europea que es troben en la fase final tant per a Andorra com per a San Marino.

Xavier Espot i Luca Beccari han exposat davant dels mitjans de comunicació que tots dos països i la Comissió Europea estan compromesos a tancar el millor acord possible a finals d’any sota la presidència espanyola del Consell de la UE, abordant els temes més sensibles, com ara els relacionats amb la lliure circulació de les persones, les telecomunicacions i els serveis financers. Es preveu poder finalitzar el procés enguany i, durant la presidència belga, l’última abans de les eleccions europees del juny del 2024, es procedirà a la redacció del text de l’Acord.

En relació a la darrera ronda celebrada la setmana passada a Brussel·les, el cap de Govern ha recordat que es va avançar substancialment en la negociació, sobretot pel que fa a la lliure circulació de persones. En relació a la negociació en format plurilateral Andorra-San Marino, totes dues delegacions van avançar en l’acord marc i el protocol de serveis financers, entre d’altres.

El cap de Govern ha aprofitat per a recordar que si bé aquest acord d’associació no estableix una relació entre Andorra i San Marino, el camí transcorregut ha permès conèixer millor els respectius països i defensar conjuntament de la millor manera possible els elements comuns com són l’Acord marc, els protocols horitzontals i en particular el protocol sobre els serveis financers, la lliure circulació de persones i les telecomunicacions, temes tots ells que han estat a l’agenda de les reunions de treball d’avui dimecres.

“Estem compromesos amb un projecte comú” ha ressaltat Espot, qui també ha apuntat que la jornada de treball d’aquest dimecres ha permès aprofundir en els aspectes concrets de les negociacions de l’acord d’associació amb la voluntat d’assolir el millor text que permeti respectar les especificitats d’Andorra. En aquest punt, el cap de Govern ha recalcat que la negociació es troba molt avançada. En la mateixa línia s’ha expressat el ministre santmarinès qui ha destacat que l’acord és una “increïble oportunitat” per als dos països per a entrar a formar part del mercat comú, obtenint així “beneficis concrets” enfront dels “costos potencials” que suposaria no assolir un acord amb la UE.

La visita de Luca Beccari a Andorra també ha servit per a acordar la promoció dels intercanvis econòmics en el marc de la signatura del conveni per a evitar la doble imposició, que fa un any que està en vigor, el foment de les possibles accions per a promocionar els productes locals d’ambdós països o l’intercanvi d’experiències en matèria de compostatge perquè el seu model és d’interès per a Andorra.

Les dues delegacions també han tractat la resolució presentada conjuntament pels dos estats de petita dimensió territorial relativa a la conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament d’aliments en el curs dels treballs del 2n Comitè de l’Assemblea General encarregat de tractar els afers econòmics i de desenvolupament dels països.

Per últim, la trobada d’avui ha servit per a refermar el compromís d’intensificar la col·laboració cultural després de la bona experiència de L’ANDART (per primer cop, aquesta edició de la Biennal d’art d’Andorra ha comptat amb les creacions digitals d’artistes de San Marino). La col·laboració es vol seguir forjant en altres camps com un possible retorn conjunt a Biennal de Venècia.

La delegació de San Marino, encapçalada pel ministre d’Afers Exteriors, Cooperació econòmica i internacional i Telecomunicacions de San Marino, Luca Beccari, l’han completat l’ambaixador de San Marino a Andorra, Luca Brandi; l’ambaixadora cap de missió a la UE de San Marino, Antonella Benedittini; i Giulia Suzzi Valli, representant la direcció d’Afers polítics del Ministeri d’Afers Exteriors santmarinès.

Per part andorrana, acompanyaven al cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba; l’ambaixadora d’Andorra davant la UE, Esther Rabasa; l’ambaixador d’Andorra a San Marino, Carles Álvarez Marfany.