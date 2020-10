Andorra i Occitània reactiven la col·laboració a nivell sanitari

El cap de Govern, Xavier Espot, a rebut al Principat d’Andorra una delegació encapçalada pel prefecte de la regió d’Occitània, Etienne Guyot, i per John Palacin, conseller regional i representant de la presidenta de la regió d’Occitània / Pirineus-Mediterrània, Carole Delga, en motiu de la 4a Jornada de Diàleg transfronterer Andorra-Occitània. La presidenta del consell departamental de l’Arieja, Christine Téqui, s’ha sumat a la trobada de manera telemàtica. Així, donades les circumstàncies excepcionals provocades per la crisi sanitària de coronavirus SARS-CoV-2, aquesta edició ha tingut un format mixt amb participants presencials i d’altres per videoconferència.

El cap de Govern ha estat acompanyat del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la ministra de Turisme, Verònica Canals, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega. Per la part francesa hi han participat l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, el prefecte de l’Arieja, Chantal Mauchet, el prefecte dels Pirineus Orientals, Étienne Stoskopf, i dels directors i caps de serveis regionals en matèria d’agricultura, ordenament territorial, carreteres, duanes, salut, i del rectorat de la regió acadèmica.

L’objectiu d’aquest diàleg anual instaurat el 2017 és reforçar la cooperació transfronterera en diversos aspectes: l’economia verda, l’economia turística, l’ensenyament superior. A més, les col·laboracions sanitàries, amb un grup de treball copresidit per les institucions andorranes (SAAS) i franceses (ARS), han estat reactivades per tal d’accentuar les cooperacions a curt i llarg termini.

La trobada ha donat lloc, a més, a la reunió del comitè de Pilotatge (COPIL) de l’acord internacional entre Andorra i França de millora dels accessos rodats al Principat –carreteres RN20, RN320 i RN22– on s’han explicat els treballs fets aquest any i s’ha confirmat el programa d’obres previst per al 2021 en matèria de prevenció de risc d’allaus.

A banda, la Comissió de seguiment de l’Acord francoandorrà per a la gestió d’aigües també s’ha reunit. Ambdues parts han presentat els projectes d’inventari i cartografia de les instal·lacions de captació existents i han acordat establir un marc dels treballs a seguir en aquest aspecte.

Finalment, també s’ha fet un punt de situació pel que fa a les cooperacions duaneres, que ha permès evidenciar la bona col·laboració dels serveis duaners andorrans i francesos, especialment en la lluita contra el contraban.

El cap de Govern i el conseller regional, John Palacin, han parlat també de les accions de cooperació amb la regió d’Occitània en els àmbits del turisme, el medi ambient i els valors dels productes agrícoles.

Espot, Guyot i Palacin han destacat la qualitat de les reunions, especialment en un context tan complex de restriccions sanitàries com les dels darrers mesos. El proper Diàleg Transfronterer es farà a Tolosa la tardor del 2021.