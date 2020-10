Sant Julià de Lòria inicia el procés per obtenir un distintiu de destinació turística sostenible

Sant Julià de Lòria s’ha marcat el repte d’esdevenir la parròquia referent en sostenibilitat. En aquest sentit, ja s’han elaborat dues eines bàsiques, el Pla director del desenvolupament energètic de la parròquia i el càlcul de la petjada de carboni.

Paral·lelament, s’està treballant en un projecte en l’àmbit turístic per buscar nous models, trobar trets diferenciadors de la parròquia. S’ha engegat la tramitació per obtenir la certificació de sostenibilitat turística, Biosphere. El primer pas és la signatura, via telemàtica, de la carta de compromís amb el turisme sostenible que han firmat el cònsol major, Josep Majoral, i el president de l’Institut de Turisme Responsable, el Dr. Tomás Azcárate.

És un primer pas cap a un nou model de turisme no agressiu, que satisfà les necessitats de clients i usuaris sense comprometre generacions futures. Aquesta certificació garanteix un equilibri a llarg termini entre diferents àmbits: econòmic, socio-cultural i mediambiental.