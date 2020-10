L’Observatori per a la protecció de defensors dels drets humans demana aturar les accions contra Mendoza

L’organisme internacional es mostra preocupat, amb paraules literals, per l’assetjament judicial i les amenaces contra Mendoza amb l’únic objectiu de castigar-la per exercir la defensa dels drets de les dones fent ús d’eines contemplades en tot moment pels drets humans, en particular la llibertat d’expressió. L’informe subratlla que tant l’associació com la seva presidenta pateixen una campanya de desprestigi amb greus conseqüències, sobretot emocionals.

L’Observatori s’adreça particularment a set alts càrrecs del Principat, entre els quals hi ha els dos coprínceps i el cap de Govern.