La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha signat avui, conjuntament amb el seu homòleg hongarès, Péter Szijjartó, el Protocol d’Entesa sobre la cooperació en l’àmbit del Turisme, l’objectiu del qual és fomentar l’intercanvi turístic entre tots dos Estats. Ubach s’ha desplaçat a Budapest en visita oficial, acompanyada per l’ambaixador d’Andorra a Hongria, Enric Tarrado, on ha mantingut diverses en el marc del 25è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Hongria i el Principat d’Andorra.

Ambdós ministres han tractat els diferents àmbits de cooperació existents, especialment en l’àmbit bilateral, multilateral i també a nivell de la Unió Europea. Els mandataris han tractat l’agenda negociadora amb la UE per a l’Acord d’Associació.

També s’han tractat altres aspectes de la cooperació bilateral, com per exemple la negociació d’un conveni per evitar les dobles imposicions (CDI), que es preveu que es pugui signar en el curs d’aquest any. A més, les dues parts han convingut explorar noves vies de cooperació, com l’Ensenyament Superior o aspectes lligats a la Innovació.

En l’àmbit multilateral, ambdós ministres han destacat la importància de poder cooperar en fòrums multilaterals. En aquest sentit, el ministre hongarès ha mencionat la voluntat del seu govern d’esdevenir membre observador de la Conferència Iberoamericana per tal de reforçar els lligams amb aquesta regió.

La ministra maria Ubach també s’ha trobat portaveu adjunt de l’Assemblea Nacional del Parlament hongarès, Csaba Hende.