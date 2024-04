Andorra i Estònia consoliden la col·laboració en l’àmbit de la digitalització

Xavier Espot i la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas (SFG)

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dimarts amb la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas, amb qui ha tractat l’actualitat internacional i els reptes multilaterals, les relacions polítiques i econòmiques entre els dos països, així com el nou encaix d’Andorra a la UE a través de l’Acord d’associació. En la reunió també han abordat la col·laboració en matèria de digitalització, concretament amb relació a la implantació de la identitat digital única de la qual Estònia és pionera. Durant la jornada de treball a Tallinn, Espot, acompanyat pel secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, també s’ha reunit amb el president del Parlament d’Estònia, Lauri Hussar, amb la ministra d’Educació i Recerca, Kristina Kallas, el ministre d’Afers Exteriors, Margus Tsahkna, i ha visitat l’e-Estonia Briefing Center.

En la trobada mantinguda a la seu del Govern estonià (Stenbock House), Espot ha posat al corrent la primera ministra sobre l’Acord d’associació amb la UE, del treball que s’està duent a terme per a finalitzar la redacció del text i fer-lo públic, i explicar-ne el contingut abans de sotmetre’l a la consulta ciutadana prevista per la primera part del 2025. El cap de Govern ha exposat que l’acord aportarà una relació estable i un bon encaix del Principat amb la Unió Europea, clau per al desenvolupament econòmic futur.

En aquest sentit, Xavier Espot ha exposat a Kaja Kallas la prioritat de signar convenis de no doble imposició amb els Estats membres de la UE. D’aquesta manera, i en seguiment de la reunió mantinguda entre els ministres de Finances de tots dos països l’octubre passat, han acordat impulsar els treballs per a poder signar un CDI entre els dos països.

La cooperació en matèria de digitalització, un àmbit en el qual Estònia és un país capdavanter, ha estat un dels aspectes destacats de la visita oficial. Xavier Espot ha agraït a la seva homòloga la col·laboració mantinguda entre els dos països, impulsada el 2018 i que es va iniciar el 2020. Tal com ha exposat el cap de Govern, en aquell moment Andorra se situava a la cua dels països europeus en matèria de transformació digital i, amb la determinació del Govern per a revertir aquesta situació i l’estreta col·laboració mantinguda amb l’e-Governance Academy i altres estaments governamentals estonians, avui en dia, el nivell de digitalització d’Andorra se situa en la mitjana europea.

Durant la jornada de treball a Estònia, el cap de Govern i el secretari d’Estat, Marc Rossell, també s’han reunit amb la ministra d’Educació i Recerca, Kristina Kallas, per a compartir les prioritats de digitalització en aquest àmbit. Així, han intercanviat experiències en la definició del nivell de competències digitals dels alumnes, i en la incorporació de la digitalització en les polítiques educatives, un dels pilars de la transformació digital. Les delegacions han acordat aprofundir en la col·laboració impulsant trobades a nivell tècnic per a compartir l’experiència d’Estònia, pionera en l’establiment de la societat digital i en l’aplicació de l’ús de les noves tecnologies.

La delegació andorrana, a més, ha visitat l’e-Estonia Briefing Center, estament que forma part de l’Agència d’Innovació i Empresa d’Estònia i que té un paper integral en la promoció del coneixement i l’experiència del país en serveis digitals.

Xavier Espot també ha estat rebut avui dimarts pel president del Parlament estonià, Lauri Hussar, acompanyat de la presidenta del Comitè d’Hisenda, Annely Akkermann. Els mandataris han tractat àmbits de la cooperació parlamentària entre Andorra i Estònia i han ressaltat la importància d’enfortir lligams i continuar treballant en àrees d’interès comú, en particular, en l’àmbit fiscal. A la reunió també s’ha abordat la recentment conclosa negociació d’Andorra per a assolir un Acord d’associació amb la UE. Espot els ha transmès que l’Acord, un cop signat, es trametrà al Parlament Europeu per a la seva aprovació i que, un cop celebrada una consulta a la ciutadania, el Consell General haurà d’adoptar una decisió de conclusió i ratificació de l’acord.

Amb el ministre d’Afers Exteriors, Margus Tsahkna, per últim, el cap de Govern ha coincidit en la importància d’enfortir els lligams bilaterals i trobar posicions comunes davant els reptes globals. També han tractat diferents aspectes de la cooperació en l’àmbit multilateral i els principals reptes de la comunitat internacional. Els mandataris han acordat explorar vies de col·laboració a favor del restabliment de la pau i la reconstrucció d’Ucraïna. El ministre Tsahkna ha celebrat el recent nomenament d’Elisenda Vives, com a ambaixadora no resident del Principat d’Andorra a la República d’Estònia.

La visita del cap de Govern prossegueix demà a Lituània, país que ostentarà la presidència del Comitè de ministres del Consell d’Europa, on s’entrevistarà, entre d’altres, amb la primera ministra, Ingrida Šimonyté. Xavier Espot estarà acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, que signarà el Conveni per a evitar la doble imposició (CDI) entre els dos països.

Divendres Espot es reunirà a Polònia amb el ministre d’Afers Exteriors, Radosław Sikorski, i oferirà una conferència sobre Andorra al Collège d’Europe de Natolin coincidint amb el Dia cultural d’Andorra en aquesta institució.