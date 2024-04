S’aprova a Catalunya el Pla estratègic de la ramaderia extensiva

Ramat de vaques pasturant al Pirineu català (Govern.cat)

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya 2024-2030 (PEREC), que s’ha elaborat i consensuat conjuntament amb el sector, amb l’objectiu de dotar-lo de les eines necessàries per a consolidar i enfortir aquest model d’explotacions petites i mitjanes i, alhora, fomentar el producte de proximitat i de qualitat per a les espècies bovina, ovina i de cabrum i equina.

El Pla es va començar a treballar el novembre de 2020 i és fruit d’un procediment participatiu en què han col·laborat 247 persones del sector ramader, en els àmbits de la recerca, de l’administració, tercer sector o altres. En concret, el document exposa els reptes i les problemàtiques a les quals s’encara el sector i presenta els 6 eixos i un total de 174 accions que han de permetre millorar-ne la situació en un termini de deu anys.





Aquests 6 eixos d’actuació són:

Producció ramadera sostenible. Cadena de valor. Gestió del territori. Participació i governança. Valorització. Comunicació, promoció i generació de coneixement i innovació.

En aquest sentit, els eixos pivoten sobre la necessitat de desenvolupar un model productiu extensiu de la ramaderia que sigui sostenible tant en l’àmbit econòmic com social i ambiental. A tall d’exemple, pel que fa a les accions previstes i que ja s’estan treballant, destaquen les actuacions següents:

Contractació del servei de pastura per a la prevenció d’incendis.



Creació d’una xarxa d’escorxadors de baixa capacitat.



Establiment d’una línia d’ajuts per als ens locals per a la recuperació de pastures i adquisició i manteniment d’instal·lacions i mitjans de contenció dels animals.



Creació d’un grup de treball específic sobre Ramaderia Extensiva i la PAC per a poder fer una avaluació constant dels impactes de les ajudes i treballar propostes per al nou període.

El Departament català d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural considera que el paper de la ramaderia extensiva en la gestió del territori és clau per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, la protecció del sòl davant l’erosió i l’aprofitament sostenible de l’aigua. A més, des d’un punt de vista social, contribueix a fixar gent al territori, al reequilibri territorial, i genera una economia circular.





Un model productiu

En paral·lel al desenvolupament d’aquest Pla, s’ha elaborat el Pla Estratègic de l’Alimentació (PEAC), que es defineix com una eina de caràcter interdepartamental i intersectorial que estableix la visió, els objectius i les iniciatives prioritàries sobre el futur més immediat de l’alimentació a Catalunya i que fixa les bases del Pacte Nacional per l’Alimentació a Catalunya.

Es tracta d’un pacte que pretén enfortir el sector agroalimentari de Catalunya per a ser un sector imprescindible i estratègic. El PEAC ja contempla dins de les seves accions el Pla Estratègic de Ramaderia Extensiva amb la finalitat de garantir-ne els objectius sota un model productiu sostenible.

Així mateix, durant el 2021 es va dur a terme el procés participatiu que ha culminat en la creació de l’Agenda Rural de Catalunya, que té per objectiu identificar les necessitats i reptes del territori rural per a garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament i esdevé el document clau per a planificar les polítiques d’equilibri i cohesió territorial. Per tant, ha de coordinar les estratègies existents i les que vagin sorgint. De les 22 línies estratègiques que es presenten en els 6 eixos de la PEREC, 19 estan relacionades i donen resposta als reptes plantejats per l’Agenda Rural.