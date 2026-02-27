Andorra i Espanya reforcen la col·laboració en transformació digital amb la signatura d’un nou protocol d’entesa

L’Executiu andorrà ha formalitzat un protocol d’entesa en matèria de transformació digital amb el Govern espanyol, un pas estratègic que consolida l’aliança entre tots dos països en un àmbit clau per al desenvolupament econòmic i social. Aquest acord, signat entre el Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital i el Ministeri per a la Transformació Digital i la Funció Pública espanyol, és fruit de la reunió mantinguda durant el mes de gener, a Madrid, entre el ministre Marc Rossell i el seu homòleg espanyol Óscar López. En aquella trobada es van assentar les bases per a avançar cap al reconeixement de la cartera digital i es va posar de manifest l’interès compartit de reforçar les línies de cooperació entre els dos països en l’àmbit de la transformació digital.
Així, el protocol d’entesa reforça les estretes relacions bilaterals existents i en la voluntat compartida d’avançar cap a societats més innovadores, segures i eficients. A més, representa un salt qualitatiu per a Andorra, que suma un nou acord en l’àmbit de la digitalització als diversos convenis subscrits recentment pel Govern en aquesta matèria. Comptar amb Espanya —un país referent en polítiques digitals, ciberseguretat i desplegament de serveis públics innovadors— suposa un impuls determinant per a accelerar i reforçar les transformacions que Andorra està duent a terme.
L’acord també s’alinea amb la voluntat d’ambdues parts d’enfortir la cooperació tecnològica, especialment en àmbits com la identitat digital, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la interoperabilitat de dades, les competències digitals, la salut digital, i el suport a la digitalització de les empreses.
Així, i entrant en detall, el document estableix objectius clars i línies de cooperació prioritàries, entre les quals destaquen: el desplegament i consolidació de l’administració digital i el govern electrònic; l’intercanvi de coneixement en identitat digital, carteres digitals i certificats electrònics; la cooperació en ciberseguretat i protecció de dades; l’impuls de la interoperabilitat de dades i l’ús de la intel·ligència artificial, incloent la infraestructura ALIA; el foment de les competències digitals, especialment en la protecció del menor; el desenvolupament de serveis de salut digital més integrats i orientats a les persones; i el suport a la digitalització de les PIME i a la innovació tecnològica.
A més, el Protocol permet establir programes de treball anuals, obrir la participació a institucions públiques i privades, i promoure l’intercanvi de coneixement i experiències entre els dos territoris.