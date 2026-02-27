La Seu: Quin Xou Teatre representa l’obra “8mil-4cents-noranta-6”

La companyia urgellenca, Quin Xou Teatre, tornarà a escena amb la representació de l’obra ‘8mil-4cents-noranta6’. El nou muntatge es podrà veure al teatre de La Salle, a la Seu d’Urgell, en tres funcions: aquest divendres dia 27, a la nit (21 h), i dissabte 28 de febrer i diumenge 1 de març, totes dues al vespre (19.30 h).
Des de Quin Xou han avançat que aquesta nova proposta vol ser “un recull d’escenes quotidianes per a veure la vida més divertida”, de manera que l’espectador passi una bona estona. Així, la companyia amateur vol mantenir l’essència d’oferir “teatre fet per gent de la Seu, per a la gent de la Seu”.
Com en altres ocasions, la representació també tindrà un objectiu solidari. Quin Xou Teatre destinarà els beneficis de la recaptació al projecte Aliments per la Solidaritat de l’Alt Urgell, que gestiona el Banc d’Aliments de la Seu. Les entrades anticipades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir al Bar Dany, la Pastisseria Cadí, l’Espai Ermengol i la Cafeteria Coffe&More. A taquilla, el preu serà de 12 €.
Enguany, d’altra banda, la companyia manté la col·laboració establerta amb la Germandat de Sant Sebastià. D’aquesta manera, els membres d’aquesta entitat poden adquirir entrades amb condicions especials i, alhora, la Germandat col·laborarà en l’aportació solidària. A més a més, la difusió de ‘8mil-4cents-noranta6′ ha estat inclosa en el programa d’actes de les festes de Sant Sebastià. També hi col·laboren l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Col·legi La Salle, Pirene Language School, la Fundació Sant Hospital, l’Escola Municipal d’Art i l’Escola Municipal de Música.