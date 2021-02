Andorra i els Estats Units aproven la renovació del protocol sobre el programa d’Intercanvi Fulbright

El Govern d’Andorra i el Govern d’Estats Units han acordat estendre la vigència del Protocol d’Entesa sobre el programa d’intercanvi Fulbright cinc anys més, fins al 31 de desembre de 2025. El Consolat General dels Estats Units a Barcelona va fer la proposta formalment el desembre de 2020. Durant el Consell de Ministres d’aquest dimecres s’ha acordat la renovació d’aquest protocol.

El Protocol d’entesa entre el Govern d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright es va signar el 29 de novembre del 2000 a Meritxell, i va entrar en vigor el 8 de gener del 2002, amb la voluntat de potenciar els intercanvis entre els estudiants i facilitar la mobilitat dels joves andorrans i estatunidencs.

Actualment, el programa consta de dos grans eixos: les Beques Fulbright per a ciutadans andorrans, i el programa d’assistents de conversa en llengua anglesa als centres escolars del sistema educatiu andorrà, per a ciutadans estatunidencs. Les beques permeten als andorrans poder cursar estudis de màster o doctorat a una universitat dels Estats Units. Inicialment, s’estableix per a un primer curs acadèmic renovable a dos, segons el rendiment i la durada del programa. Andorra ofereix una beca Fulbright cada any, per cobrir les despeses de matrícula, estada, viatge d’anada i tornada i altres costos addicionals. També hi ha un programa d’estiu de les beques Fullbright adreçat a membres docents de segona ensenyança, formació professional, batxillerat i tècnics del ministeri encarregat de l’educació. El curs és una formació intensiva de sis setmanes de l’àmbit de la civilització contemporània dels Estats Units i tracta amb profunditat temes contemporanis de la societat, l’educació, la cultura i les institucions americanes.

Per la seva banda, el programa d’assistents de conversa en llengua anglesa ofereix als ciutadans estatunidencs la possibilitat de poder venir a Andorra com a assistents de conversa de llengua anglesa a l’Escola Andorrana. Permet a ciutadans estatunidencs venir a Andorra com a assistents de conversa de llengua anglesa a l’Escola Andorrana Andorra n’ofereix cinc cada any per la durada d’un curs acadèmic, que inclouen una dotació i les despeses del viatge, i les despeses de viatge, cofinançades pels Governs d’Andorra i els Estats Units.

El Programa Fulbright va ser creat l’any 1946, en finalitzar la Segona Guerra Mundial pel senador nord-americà J. William Fulbright amb l’objectiu de fomentar els intercanvis educatius, culturals i formatius, entre els estatunidencs i els ciutadans d’altres països, per assolir l’entesa entre nacions i així evitar així futurs conflictes.

La renovació d’aquest Protocol es produeix pocs mesos després que Andorra i els Estats Units commemoressin dues fites de rellevància: el 20è aniversari de la signatura del Conveni del Programa Fulbright i el 25è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques, fets que evidencien les excel·lents relacions bilaterals existents entre ambdós països.