L’estació de Boí Taüll estrena un nou plànol de pistes interactiu

L’estació de Boí Taüll, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha estrenat un nou plànol interactiu de pistes, desenvolupat amb tecnologia 2D, que permet a les persones que visitin l’estació consultar la informació de tots els serveis actualitzada en temps real.

El nou mapa, consultable a través de l’aplicació mòbil de Boí Taüll i a la pàgina web de l’estació, dóna informació sobre l’estat de les pistes i els remuntadors oberts, els itineraris d’esquí de muntanya i altres punts d’interès de l’estació sobre la mateixa base del mapa tradicional, facilitant-ne així la seva comprensió i interpretació.

El nou plànol substituirà fins ara el mapa de pistes imprès, afavorint l’estalvi de paper generat per l’estació, a la vegada que evitarà que les persones que visitin l’estació s’hagin de desplaçar físicament als punts d’informació. Aquesta nova funcionalitat ha estat desenvolupada per Skitude, especialistes en solucions tecnològiques per a estacions d’esquí així com eines per monitoritzar, gamificar i compartir experiències entre les persones aficionades a l’esquí.

Una experiència digital còmoda i eficient