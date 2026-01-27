Joan Aracil, 13è al 2026 Silvretta Montafon FWT Challenger

Joan Aracil ha competit, aquest dimarts, al 2026 Silvretta Montafon FWT Challenger, prova en què ha finalitzat 13è. La competició, que comptava amb 26 riders en esquí, ha tingut lloc a l’estació austríaca. L’andorrà ha finalitzat 13è amb 58.00 punts en una prova que ha guanyat el francès Nemo Plagne amb 80.00. El podi l’han completat el suec Edvin Olsson (79.00) i Noé Vouillamoz (78.00).
Segons ha explicat Dani Fornell, entrenador d’Aracil, el rider andorra ha fet “una gran baixada”: “A la part alta ha executat una doble -dos salts consecutius- a molt alta velocitat, i que l’ha fet impecable. A la part mitja era una zona molt exposada amb molt rocs amagats que dificultaven el descens, i a la part baixa ha fet un vol de 10 metres amb backflip. Degut a reduir en excés la velocitat ha entrat al salt massa lent, fet que li ha mancat 2 metres per a poder ‘recepcionar’ en el lloc adequat”. Tot i que avui podia haver estat molt més endavant, finalment, ha acabat en aquesta 13a posició que li dona més energia per a seguir treballant, “per a donar la millor versió”, segons Fornell.
Ara el focus està als Mundials
Joan Aracil serà als Campionats del Món de freeride que acollirà Ordino-Arcalís, de l’1 al 6 de febrer. A més, fa uns dies va ser obridor a la cita del Freeride World Tour que es va celebrar a l’estació catalana de Baqueira, on també el seu entrenador, Dani Fornell, va ser vídeo-jutge durant la competició.