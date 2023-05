Recepció del Papa pels 800 anys de Canòlich

Membres de la delegació laurediana davant del Sant Pare (Vatican Media)

Aquest dimecres, 31 de maig, l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, juntament amb els cònsols de la parròquia de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, així com el rector, Josep Chisvert, i l’ambaixador d’Andorra davant la Santa Seu, Carles Álvarez Marfany, i un grup de 60 fidels lauredians, han pogut ser rebuts pel Sant Pare Francesc a Sant Pere del Vaticà.

L’audiència s’inscriu dins els actes programats per a celebrar els 800 anys de la troballa, per part d’un humil pastor de Bixessarri, alertat per un ocell de colors, de la imatge tan estimada de la Mare de Déu de Canòlich.

Amb motiu d’aquesta efemèride, una talla de la imatge de la Mare de Déu de Canòlich ha estat present en l’Audiència General del Sant Pare a la Plaça de Sant Pere del Vaticà. Aquesta talla de la imatge de la Mare de Déu ha estat lliurada al Papa. La talla realitzada en un taller barceloní amb la màxima fidelitat amb l’original que, tal com explica la llegenda, va ser trobada per un pastor el 14 de juliol de 1223, on més tard es va construir el Santuari de la Mare de Déu de Canòlich. Enguany, 800 anys més tard, s’estan duent a terme tot un seguit d’activitats de celebració.

En acabar la celebració de l’audiència, a la Basílica de Sant Pere, Joan-Enric Vives ha presidit dins la basílica, amb el grup de pelegrins de Sant Julià de Lòria, la pregària Mariana que el Papa ha proposat per a tota l’Església en preparació a la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode del proper mes d’octubre.

Les celebracions d’aquest 8è centenari seguiran en els propers dies, amb l’estrena, el proper dia 1 de juny, del curtmetratge “Tirites”, que parla sobre la trobada de la Verge de Canòlich, patrona de Sant Julià de Lòria.