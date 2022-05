Andorra Business dona a conèixer les oportunitats d’inversió al Principat a empreses britàniques

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, han mantingut aquest dimarts a Londres reunions amb representants d’empreses tecnològiques, grans corporacions, de fons d’inversió i de companyies aèries, entre d’altres, amb l’objectiu de donar a conèixer les oportunitats d’inversió a Andorra.

Gallardo ha destacat que “l’objectiu d’aquestes trobades és potenciar encara més els intercanvis econòmics amb el Regne Unit perquè hem detectat que podem ser estratègicament interessants. A tall d’exemple, els resultats de l’any passat. La inversió estrangera formalitzada provinent d’aquest país va superar els 8 milions d’euros, el que va suposar multiplicar per cinc els millors resultats històrics que dataven del 2017 quan van ser d’1,4 milions. I les importacions també van superar els 25 milions. Estan interessats en les oportunitats que ofereix el nostre país. Estem fent tot el que està al nostre abast perquè ens coneguin encara millor i s’incrementin els intercanvis comercials entre els dos països”.

Per la seva banda, la directora d’Andorra Business ha informat que “actualment a Andorra hi resideixen uns 800 britànics. La bona percepció que tenen del nostre país és un dels millors reclams. Cada vegada hi ha més persones establertes per treballar des d’Andorra i busquem sectors que complementin l’oferta existent”.

Les sessions de treball també s’han mantingut amb representants d’empreses tecnològiques, Fintech, e-sports i de diversos sectors d’interès estratègic. Paral·lelament Gallardo també ha mantingut trobades amb periodistes de diversos mitjans com el Financial Times i The Independent, entre d’altres.