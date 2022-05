La República Txeca diu que continuarà les negociacions amb Andorra durant la seva presidència de la UE

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, es troben a Praga, la capital de la República Txeca, per reunir-se amb les màximes autoritats txeques en l’àmbit dels afers exteriors i diplomàtics. La delegació desplaçada compta també amb la presència de l’ambaixador andorrà a la República Txeca, Enric Tarrado.

Precisament, el viatge té com a voluntat refermar la cooperació ja existent entre Andorra i el país europeu –en el terreny bilateral, multilateral i Europeu– i compartir els temes vinculats a la negociació de l’Acord d’associació amb la UE que estaran a l’agenda del segon semestre d’aquest any, especialment donat que la República Txeca assumirà la presidència de torn del Consell de la Unió Europea a partir de l’1 de juliol.

L’agenda de treball de la delegació andorrana, que ha concentrat tots els actes al llarg d’aquest dimarts, ha començat amb una reunió amb el ministre d’Afers Exteriors, Jan Lipavský. Posteriorment, Ubach, Riba i Tarrado s’han trobat amb el ministre txec d’Afers Europeus, Mikuláš Bek,

En les trobades amb els dos ministres, Ubach i Riba han expressat la voluntat que la futura presidència de la República Txeca al Consell de la UE pugui mantenir el compromís polític de continuar impulsant les negociacions d’Andorra per a un Acord d’associació amb la UE. Per la seva part, tot i que la futura presidència centrarà la seva agenda en la situació geopolítica actual a Europa, els representants del govern txec han confirmat la seva voluntat de mantenir aquest compromís, a través també del grup de treball EFTA del Consell de la UE –del qual també ostentaran la presidència–, que permetrà avançar en les negociacions d’acord amb el calendari previst amb les institucions europees i que preveu arribar a un text acordat a finals del 2023.

Així mateix, la delegació andorrana i els representants txecs han compartit la importància del Conveni per eliminar la doble imposició (CDI) amb relació als impostos sobre la renda i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal, que els dos països han de signar properament després d’haver clos les negociacions al desembre del 2021. En paral·lel, en les trobades s’ha posat en comú el paper del turisme en les economies nacionals i s’han emplaçat a reforçar la col·laboració en aquesta matèria, entre d’altres. Finalment, en ambdues reunions els ministres del govern de la República Txeca han volgut emfatitzar la ciberseguretat com a una de les prioritats del seu futur mandat al capdavant del Consell de la UE, una qüestió que també centra les polítiques del govern andorrà. De fet, Ubach i Lipavský han recalcat la necessitat de fomentar els intercanvis entre les agències de ciberseguretat nacionals.

La jornada a la capital de la Repúbica Txeca ha inclòs també una reunió amb el president del Comitè d’Afers Europeus a la Cambra de Diputats del Parlament, Ondřej Benešík. L’ambaixador txec a Andorra, Ivan Jančárek, ha participat en el conjunt de les reunions mantingudes per la delegació andorrana.

Finalment, la delegació del Principat ha visitat el Lectorat de català al Centre Carlemany de la Llengua Catalana de la Universitat Carolina de Praga.

Ubach destaca la importància de la cooperació internacional en la conferència ‘República Txeca i Iberoamèrica’

En paral·lel, aquest matí, Ubach ha participat a la conferència internacional ‘República Txeca i Iberoamèrica’, organitzada pel Ministeri d’Afers Exteriors txec. En concret, Maria Ubach ha obert la primera taula rodona de la jornada que, sota el títol ‘L’esforç comú per a superar els reptes globals’, ha estat moderada pel viceministre d’Afers Exteriors txec, Martin Povejšil.

En la seva intervenció, Maria Ubach ha posat en relleu la importància de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en les polítiques de la Conferència Iberoamericana, destacant el paper d’aquest organisme com a espai de trobada, cooperació i diàleg. En aquest sentit, la ministra ha volgut recordar el lema triat per Andorra per a la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que va tenir lloc a Soldeu a l’abril del 2020 amb la participació dels 22 països membres de la conferència: ‘Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Objectiu 2030 – Iberoamèrica davant el repte del coronavirus’.

Una trobada en què, tal com ha assenyalat Ubach, es va establir una agenda en matèria de medi ambient, es va aprovar una estratègia d’innovació i, entre d’altres, es van aprovar programes de cooperació de contingut social per combatre la malaltia de chagas congènita. Tot un seguit d’exemples que, ha afegit, refermen la necessitat de potenciar el multilateralisme

La mateixa taula rodona ha comptat amb la presència del viceministre d’Afers Exteriors de Perú, Luis Enrique Chavez, de la secretària d’Economia de Mèxic, Tatiana Clouthier (telemàticament), i del representant especial de la Unió Europea pels drets humans, Eamon Gilmore. La inauguració de la conferència ha anat a càrrec del ministre d’Afers Exteriors, Jan Lipavský.