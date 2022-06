Andorra avança amb el full de ruta que treballa amb la Comissió Europea sobre la idiosincràcia del país

El Vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, ha rebut aquest dijous a Brussel·les als caps negociadors de l’Acord d’associació d’Andorra, Mònaco i San Marino, per a establir un full de ruta compartit que permeti tancar les negociacions amb la Unió Europea a finals del 2023.

Aquest document estratègic conté un programa ambiciós amb consideracions específiques per a cada país i una previsió temporal per als pròxims divuit mesos.

“Aquest full de ruta reflecteix l’ambició política de la Comissió Europa, també compartida pel Consell, de tancar aquesta negociació a finals del 2023”, ha assenyalat el vicepresident Maroš Šefčovič, que ha considerat que “el futur acord d’associació és un dels més ambiciosos de la Unió Europea amb socis externs”.

El Secretari d’estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha manifestat “que si bé divuit mesos és un període curt en relació als set anys que portem de negociació, som capaços d’assumir el repte i assolir un text ambiciós que permeti a Andorra, Mònaco i San Marino integrar un mercat interior homogeni tot contemplant les especificitats dels nostres països, per a participar a la Unió des de la nostra diversitat”.

Totes les parts han destacat, en una roda de premsa conjunta, la importància de tractar de manera prioritària els temes més sensibles de la negociació. “Andorra va posar sobre la taula la lliure circulació de persones el mes passat, i la setmana vinent iniciem les converses sobre telecomunicacions”, ha recordat Riba.

Per part de la Comissió Europea, Šefčovič ha apuntat que la Unió Europea “és absolutament conscient que hi ha especificitats que han de ser preses en consideració i tindrem una aproximació constructiva per tal de trobar solucions positives per a totes les parts”.

La pròxima ronda de negociació d’Andorra amb la Unió Europea està prevista per al 6 de juliol i s’hi ha programat la continuació dels debats sobre la lliure circulació de treballadors, el dret d’establiment, la seguretat en el treball i la igualtat de tracte home-dona, l’inici de les converses sobre telecomunicacions, així com el seguiment dels intercanvis sobre els annexos d’agricultura, estadística i medi ambient.