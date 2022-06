22 habitatges socials a la Casa Aristot Mora, primer edifici de protecció pública a Andorra

Ja ja estat inaugurada, aquest dijous, la Casa Aristot Mora. Aquest és el primer edifici de protecció pública impulsat pel Govern, destinat a persones amb risc d’exclusió social o que tinguin necessitats socials.

L’edifici s’ubica en un espai de 208 m2 i té accés pel carrer Ciutat de Valls número 69 d’Andorra la Vella. El bloc de pisos compta amb un total de 22 habitatges. Tot, repartit en nou plantes. La planta baixa i la primera planta alberguen les oficines de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), així com zones comunes, com per exemple la bugaderia compartida per al veïnatge de l’edifici.

El terreny és propietat de la Fundació Privada Armor, que també ha assumit les despeses de la construcció i que –segons el conveni signat entre Afers Socials i la Fundació el juliol del 2018– cedeix al Govern, un cop el bloc de pisos estigui enllestit, amb la finalitat que es destini a exclusivament a habitatges per a persones amb risc d’exclusió social.

Per la seva banda, l’INH –amb la dotació pressupostària provinent del Govern– abonarà a la Fundació Privada Armor l’import de 40.000 anuals com a contraprestació per a la cessió de l’ús de l’edifici i, alhora, assumirà totes les despeses de manteniment i les reparacions derivades de l’ús de l’edifici.

A l’acte d’inauguració han assistit el cap de Govern, Xavier Espot –juntament amb el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, així com el representant del Patronat de la Fundació Privada Armor, Jordi Aristot.

En el seu parlament, Espot ha posat en relleu que “totes les persones, independentment de la seva procedència o de la seva condició social, han de poder gaudir d’una llar digna, perquè l’habitatge és un element fonamental en la nostra vida, per la seva dimensió tant personal com familiar o social”. “No deixarem ningú enrere”, ha afegit. Per aquest motiu, el cap de Govern ha emfatitzat que des de l’Executiu s’ha dissenyat “un pla de xoc per alleugerir aquest problema des de diversos vessants”.

“L’executiu destinarà un total de 35 milions d’euros en els anys vinents a comprar, llogar i construir habitatges per a lloguer assequibles. Concretament, el Govern aprovisionarà un total d’onze milions d’euros per a la compra de pisos, vuit milions d’euros per al lloguer de pisos, i 16,2 milions per a l’adjudicació del projecte de la Borda Nova, que preveu 44 habitatges a preu assequible”, ha remarcat.

En relació amb l’acord amb la Fundació Privada Armor, Espot ha subratllat la necessitat d’impulsar “l’entesa entre l’Administració pública i el sector privat” que, en aquest cas, ha donat una resposta social a una inquietud ciutadana com l’habitatge.

Per la seva part, el ministre Filloy ha assenyalat el paper de l’habitatge com a “pilar bàsic” de l’estat del benestar. Un pilar, ha continuat dient, que el Govern defensa mitjançant tres grans eixos: la protecció de les persones i de les famílies, les polítiques d’estímul al mercat de l’habitatge i, finalment, la governança. “Avancem a pas ferm en una política estable i a llarg termini”, ha afegit.