Andorra acull per primer cop la Trobada de les Societats Nacionals dels Petits Estats de la Creu Roja

La Creu Roja Andorrana acull per primer cop en els seus 41 anys d’història la Trobada de les Societats Nacionals dels Petits Estats de l’organització (SENS, per les seves sigles en anglès). L’esdeveniment aplega representants de les Creus Roges de petits estats amb l’objectiu de compartir interessos, problemàtiques i experiències pròpies dels països de dimensions reduïdes com Andorra.

A la convocatòria d’enguany han acudit, a banda dels amfitrions, membres de Geòrgia, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg i Mònaco. Els components de les diferents comitives van arribar aquest dimecres.

Aquest dijous han visitat la Casa de la Vall, on han estat rebuts per la síndica general, Roser Suñé, que s’ha interessat per la seva impressió sobre el Principat, i on han estat instruïts sobre l’estructura i la història de la institució. Posteriorment, de tornada a l’hotel, cada delegació ha fet la presentació respectiva. A la tarda han fet una visita turística per Ordino i gaudiran d’un sopar institucional al Coll de la Botella.

Divendres tenen previst visitar, en primer lloc, les instal·lacions de la Creu Roja Andorrana. Després hi haurà un discurs d’un representant del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) i a continuació es farà el debat sobre el rol de les societats dels petits estats dins de la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (IFRC), que clourà amb el redactat d’unes conclusions. Per la tarda es farà una visita turística a Encamp i Canillo i un sopar.

David Fraissinet, vicepresident de CRA, ha explicat que la trobada serveix per fer networking entre els assistents, però que també es discuteix “com podem ajudar més al moviment internacional i viceversa”. Les societats dels petits estats, ha afegit, “som un grup molt heteròclit però molt unit”. A la pregunta de si hi ha alguna idea de les aportades per les delegacions visitants que la Creu Roja Andorrana tingui previst adoptar ha respost que és massa aviat per a dir-ho.

“Hem sentit idees interessants, però caldrà presentar-les a l’equip, pressupostar-les, prioritzar-les…”. A la inversa, sembla que una de les qüestions presentades per CRA que ha suscitat interès és la nova organització interna, el canvi estructural “que fa un any que estem introduint i que encara no ha conclòs”.

La Trobada de les Societats Nacionals dels Petits Estats de la Creu Roja s’havia de celebrar a Andorra el 2020 però la pandèmia de la Covid ho va impedir.