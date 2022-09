Riva destaca la feina endegada per a enfortir el sector cultural en la Conferència Mundial de la UNESCO

La ministra de Cultura i Esports, Sívila Riva, ha pres part aquest dijous del debat d’Alt Nivell, amb la participació d’homòlegs d’arreu, de la Conferència Mundial de la UNESCO sobre Polítiques Culturals i Desenvolupament Sostenible (MONDIACULT2022) que se celebra aquesta setmana a la Ciutat de Mèxic.

La trobada internacional s’ha reprès enguany després de més de vint anys sense celebrar-se i permet tornar a posar sota el focus internacional la cultura com a àmbit essencial de creixement social i econòmic i també té com a missió promoure la candidatura perquè la cultura sigui declarada bé públic mundial.

La reunió intergovernamental permet estimular la reflexió global sobre la importància de les polítiques culturals per a afrontar els reptes contemporanis i construir un sector cultural més resilient, en coherència amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. A la vista de l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 i de les importants transformacions que està vivint el sector cultural, aquesta conferència permet impulsar el diàleg polític global sobre cultura per al desenvolupament sostenible per tal de promoure la cooperació internacional i avançar el lliure intercanvi d’idees i coneixements.

Seguint aquesta línia s’ha expressat la ministra Riva durant el seu discurs: “el món és avui un lloc molt diferent respecte el 1998 i els mecanismes per a ajudar i salvaguardar la cultura han de ser, també, diferents”. La titular de Cultura i Esports ha explicat que el Govern ha impulsat diverses accions concretes durant aquesta legislatura per a enfortir el sector i redefinir-ne el suport, escoltant sempre les demandes de les mateixes entitats. Ha parlat de l’elaboració del Llibre blanc de la cultura i com aquest ha permès abordar una reflexió profunda i col·laboraria del sector per a establir les prioritats dels professionals i aficionats de la cultura, inclòs també el públic.

D’aquest marc general col·laboratiu en sorgeixen, tal com ha destacat Riva, tres grans eixos: el pla estratègic de la cultura (que serà presentat en les properes setmanes), l’establiment d’un nou Estatut de l’Artista i l’impuls d’una reforma tributària que afavoreix a aquells sectors que apostin per projectes culturals i esportius. Un conjunt de mesures que permeten potenciar el sector i “protegir, no només als nostres artistes davant de l’habitual intermitència dels seus projectes sinó també davant de grans esdeveniments externs que poden provocar la fi de la seva activitat”, ha emfatitzat.

En el context global, Riva ha assenyalat que encara queden reptes per a resoldre, com la professionalització del sector, l’impuls de l’economia creativa i la transformació digital. “El multilateralisme té especial rellevància en aquestes temàtiques”, per aquest motiu la ministra s’ha mostrat convençuda que la conferència impulsada per la UNESCO permetrà “compartir la recerca de les respostes” als reptes plantejats.

Durant la conferència també s’ha aprovat la declaració final en la qual es detallen les prioritats comunes i una agenda que té en compte els impactes transformadors de la cultura sobre el desenvolupament sostenible.

Bilaterals durant el MONDIACULT

En el marc de les diverses jornades de treball a Mèxic, la ministra ha mantingut diverses trobades bilaterals amb homòlegs per a conèixer de primera mà les polítiques culturals que s’implementen als altres països i aportar també l’experiència andorrana en aquesta matèria. En aquest sentit, Riva s’ha reunit amb el ministre de Cultura i Esports espanyol, Miquel Iceta, i amb la titular de la mateixa cartera de la República Hel·lènica, Lina Mendoni. En aquesta darrera trobada, Riva han comentat l’estat actual de l’ampliació de la candidatura de la pedra seca per a incloure Andorra.

A més, la ministra també s’ha trobat amb el President de la Conferència General de la UNESCO i ambaixador i delegat permanent, Santiago Irazabal; amb la presidenta del Consell Executiu i ambaixadora de Sèrbia, Tamara Rastovac; i amb Ernesto Ottone, sotsdirector general de cultura de la UNESCO. Paral·lelament, la titular de Cultura i Esports ha participat aquest dijous a un esmorzar de treball organitzat per l’Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB.