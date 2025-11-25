Andorra acull el Consell Intergovernamental del programa Iberoamericà de Ciutadania global per al desenvolupament sostenible

Andorra acull des d’aquest dimarts i fins dijous la reunió del Consell Intergovernamental del programa Iberoamericà de Ciutadania Global per al Desenvolupament Sostenible (CGpDS). Es tracta d’un programa de cooperació iberoamericà de la SEGIB que es va crear durant la presidència andorrana de les Conferències Iberoamericanes el 2020 i al qual Andorra es va adherir fa dos anys. Per primera vegada el Principat acull una reunió d’aquest tipus, amb la presència dels representants de gran part dels països membres. Hi participen representants de Portugal, Espanya, Xile, República Dominicana, Uruguai, i l’Equador.
El projecte té un enfocament educatiu i social que pretén capacitar els ciutadans per a comprendre els grans reptes contemporanis, com la sostenibilitat, les desigualtats, la participació democràtica, els drets humans i la convivència, per a involucrar-s’hi activament des del seu entorn local. No es limita a transmetre coneixements, també promou actituds, valors i competències per a participar de manera crítica en la vida pública i contribuir a una transformació social positiva.
En aquesta línia, el programa de CGpDS té com a objectiu acompanyar cada país en l’elaboració d’una agenda o estratègia nacional de ciutadania global, articulada de manera interministerial, que integri i doni coherència a les iniciatives existents en tots aquests àmbits. El programa posa un èmfasi especial en el pensament crític, la participació ciutadana, la implicació comunitària i el paper dels joves com a agents de canvi.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha donat aquest dimarts la benvinguda als participants i ha subratllat que “aquest programa ens convida a educar infants i joves perquè entenguin el món en tota la seva complexitat, pensin de manera crítica, participin en la vida democràtica i contribueixin a construir societats més justes, igualitàries i sostenibles. Alhora, ha remarcat que es tracta “d’una agenda profundament transformadora i plenament alineada amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 sobre una educació de qualitat”.
Entre les activitats que es duran a terme aquests dies, s’ha previst una reunió, aquest dijous, adreçada a diferents institucions (ministeris d’Educació, Medi Ambient, Participació Ciutadana, Joventut, així com UdA, AQUA i CNAU, entre d’altres) amb l’objectiu que els països participants puguin explicar el programa, exposar com l’estan implementant, compartir les experiències que han desenvolupat i les metodologies que utilitzen, i analitzar quins elements pot aplicar Andorra.
Finalment, divendres tindrà lloc una reunió on alguns dels Estats participants compartiran la metodologia usada per a implementar els objectius concrets del programa que servirà per a treballar la posada en pràctica de manera transversal els objectius de la ciutadania global pel desenvolupament sostenible a Andorra.