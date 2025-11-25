Rècord de participació en la 5a edició de l’Andorra Business Market

L’Andorra Business Market (ABM) ha celebrat aquest dimarts la seva cinquena edició amb una participació rècord des del seu llançament el 2021. L’acte, organitzat per Andorra Business amb el suport de Red Business Market, ha reunit més de 350 persones, entre emprenedors, empresaris, professionals, 20 startups emergents i 30 inversors nacionals i internacionals, esdevenint la convocatòria més multitudinària de totes les edicions celebrades fins avui.
L’edició d’enguany ha destacat per oferir sessions pitch, espais de networking estratègic i xerrades de les entitats bancàries sobre les tendències de mercat, com l’economia digital, les tecnologies emergents o els nous models d’inversió. Aquest enfocament reforça el valor d’aquest esdeveniment com a plataforma d’inversió, escalabilitat, suport i internacionalització de les empreses emergents locals.
Durant l’acte d’inauguració, la ministra Conxita Marsol ha remarcat que l’esdeveniment “contribueix activament a posicionar el país com a pol d’atracció de talent i inversió, alineat amb l’objectiu de transició cap a un model econòmic basat en la innovació, la recerca i la tecnologia. Aquest esdeveniment pretén accelerar la innovació, facilitar oportunitats d’inversió i promoure la competitivitat empresarial del país”.
La ministra també s’ha referit al Pla Nacional d’Innovació i Emprenedoria i ha reafirmat el compromís del Govern en matèria d’inversió pública destinada a la innovació: “El pitjor que podríem fer seria quedar-nos quiets en un context de transformació mundial accelerada.”
En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha mostrat les línies mestres d’aquest pla d’innovació que “preveu augmentar progressivament la inversió pública en innovació, passant de l’1,75% previst el 2026 fins a situar-se entre el 7% i el 8% del pressupost el 2036”. Pel que fa a l’ABM, Hidalgo ha assenyalat que “consolida Andorra com a punt de trobada de referència al sud d’Europa per a la captació d’inversió en empreses emergents, el desenvolupament empresarial i l’acceleració de projectes innovadors. Des de 2021, l’ABM ja ha permès que més d’un centenar de startups hagin presentat els seus projectes davant l’ecosistema inversor”.
Creixement continu i projecció internacional
La progressió de l’ABM confirma la maduresa i expansió del teixit empresarial innovador d’Andorra. Les darreres edicions han experimentat un increment constant de participació i s’ha consolidat com un motor clau per a la competitivitat del país, amb accés directe a fons de capital risc, business angels i agents clau de l’ecosistema tecnològic, facilitant la connexió entre el talent local i les oportunitats d’escala global.