Comunicat: Crit d’alerta dels consells comarcals de l’Alt Pirineu davant la manca de recursos per als serveis socials

Els consells comarcals de l’Alt Pirineu volem fer un crit d’alerta en no poder encarar el 2026 amb un nou contracte programa per a la prestació dels serveis socials, tant dels bàsics com dels especialitzats. Tot i que el Govern de la Generalitat es va comprometre a tenir a punt, per al proper gener, el nou marc 2026-2029, i que fins a final de setembre les entitats municipalistes (ACM i FMC) han intentat negociar-hi nous continguts, i especialment un increment de recursos econòmics i de personal per a fer front a una cada vegada més complicada i tensionada situació de les àrees bàsiques dels serveis socials, el dia 11 d’aquest mes de novembre, el Departament de Drets Socials i Inclusió ens comunicava la pròrroga del contracte programa vigent (2022-2025) per al 2026.
Una pròrroga que de moment no preveu augmentar professionals ni actualitzar imports en serveis absolutament essencials, però infrafinançats i infradotats com són el Servei d’Atenció a Domicili (SAD), els EAIA (Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència), els SIS (Serveis d’Intervenció Socioeducativa) o els EBAS (Equips Bàsics d’Atenció Social). També es veu amb molta preocupació la poca claredat amb els programes de Joventut, àrea que es vol excloure del contracte programa dels serveis socials i que, entre altres incerteses, considerem que aboca a la inseguretat laboral molts dels tècnics actuals.
En un context cada cop més complex i crític per als serveis socials a causa de l’augment de població, del nombre de persones ateses i de l’aparició de noves i diverses problemàtiques que cal afrontar, és del tot incoherent que el Govern de la Generalitat no hagi prioritzat al llarg d’aquest any l’enfortiment, urgent, dels serveis socials, i que siguin ajuntaments i consells comarcals els que cobreixin parts importants dels serveis infrafinançats. Alhora, no entendríem que aquesta situació esdevingui un motiu de debat en el marc de les negociacions per al pressupost de 2026, ja que parlem de serveis d’atenció a les persones que, per tant, haurien de quedar totalment al marge de discussions partidistes. Al contrari, haurien de ser objecte d’un treball profund i d’un consens de país.
A les portes d’acabar l’any, el Govern de la Generalitat ens demana, doncs, que signem la pròrroga del contracte programa sense assegurar increments que són del tot imprescindibles per a prestar amb unes mínimes garanties els serveis a què estem obligats i les encomanes de gestió que assumim per a poder oferir serveis des de la proximitat. Evidentment, per responsabilitat, i perquè no volem ni podem deixar la ciutadania sense els serveis que es mereix i li pertoquen, els consells comarcals signarem la pròrroga. Però volem manifestar la nostra profunda preocupació i intranquil·litat per una situació que, ho reiterem, considerem crítica, i volem que la ciutadania en sigui conscient. Aquesta situació, a més, s’agreuja en comarques de muntanya com les nostres, amb elevats índex d’envelliment i sobreenvelliment, amb molta dispersió geogràfica, amb problemes per a trobar professionals i cobrir baixes i, per tant, amb uns serveis que tenen un cost encara més elevat que en altres zones del país.
Agraïm la feina que es fa des de les dues entitats municipalistes, que representen la veu d’ajuntaments i consells comarcals en les converses amb el Govern de la Generalitat i que ens mantenen al dia de l’estat de les converses, però com a consells comarcals pensem que no podem continuar callant davant d’una situació tan greu.
Consells comarcals de l’Alt Pirineu (Cerdanya, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Alt Urgell).