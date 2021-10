Andbank incorpora Nuria Trullas i Maite Navarro a l’equip de banca privada d’Andorra

Andbank, grup financer global especialitzat en banca privada, ha incorporat Nuria Trullas i Maite Navarro a l’equip de banca privada. Ambdues provenen de Banc Sabadell d’Andorra, entitat en la qual han desenvolupat part de la seva carrera professional com a gestores de comptes.

Andbank, que té en l’actualitat 9 oficines al Principat d’Andorra, reforça amb aquestes incorporacions el seu equip format per professionals experts en banca privada i gestió de patrimonis. Segons María Suárez, Directora de Banca País, “la nostra estratègia de creixement a Andorra contempla l’atracció de talent amb experiència i coneixement local per donar el millor servei als nostres clients”.

Trullas és Llicenciada en Turisme per l’escola Universitària Joviat, i té l’European Investment Practitioner (EIP). Abans de treballar al Banc de Sabadell d’Andorra, va desenvolupar la seva carrera en altres entitats, com La Caixa de Pensions i Estalvis i Crèdit Andorrà. Per la seva banda, Navarro amb la formació d’FP d’administració i gestió d’empreses, té les certificacions EFPA i EFA.