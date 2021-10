Gerard de la Casa, recuperar la seva millor versió continua sent el principal objectiu

Gerard de la Casa va començar el 2021 amb un projecte engrescador en ment; lluitar per reconquerir el títol del Campionat d’Espanya de Turismes al volant d’un vehicle poc habitual en les competicions de Muntanya, un Ford Fiesta ST.

La nova mecànica es va fer esperar més del compte i Gerard ansiós per competir no va dubtar a iniciar la temporada, en les primeres cites del Campionat de Catalunya de l’especialitat, al volant del Subaru (WRX). En aquesta fase inicial de la temporada va quedar demostrat, una vegada més, que els Porsche continuaven empenyent molt i que el Subaru no podia seguir el ritme. Era evident que el canvi s’havia de fer amb urgència si volia lluitar per guanyar entre els turismes, en les diferents proves en les quals decidís competir.

Va arribar el Ford Fiesta ST amb el temps just de viatjar a Astúries i disputar El Fitu

L’inici del Campionat d’Espanya de Muntanya s’acostava i cada vegada es veia més difícil la possibilitat que Gerard pogués disputar la pujada asturiana al volant del Fiesta. Al final va arribar i encara va haver-hi un petit marge de temps que va permetre als tècnics de Baporo Motorsport deixar la nova mecànica en condicions, perquè De la Casa pogués fer un (mini) test abans de partir cap a Arriondas (Astúries).

Més que un test va ser una primera presa de contacte, per a no llançar-se a competir en una prova de l’envergadura del Fitu sense haver pujat al Ford. Amb tot Gerard ja va prendre nota de diversos detalls: “Sens dubte, no té res a veure amb el Subaru. Corre molt, quan sembla que va al límit encara demana més. Un període d’adaptació serà necessari, per tenir la confiança suficient per aprofitar l’enorme potencial que aquest Ford amaga sota el capó”.

Com queda dit la primera cursa seria, ni més ni menys, que El Fitu amb els millors pilots, tant espanyols com europeus, en el punt de sortida. A més amb una meteorologia adversa que complicava una mica més les coses. L’experiència no va sortir com esperava i les conseqüències van ser passar-se diverses setmanes en atur forçós, per recuperar-se de la lesió de canell que es va produir en els primers compassos de la prova asturiana. Gerard encara va trobar una dada positiva en el seu abandonament: “No he pogut fer massa proves en el Fiesta que era l’objectiu. Del que si estic segur és que és un vehicle molt segur i que el seu xassís aguanta cops durs sense immutar-se”.

Amb la recuperació en la seva fase final, Gerard va tornar a pilotar en la Pujada a Gironella-Casserres

La recuperació va anar per bon camí des del primer moment i, a mitjans setembre, el pilot de Gedith Center va creure que era moment de tornar a pilotar, encara que, sense grans pretensions quant a marcar els cronos d’abans de la lesió.

La Pujada a Gironella-Casserres, que es tornava a celebrar després de deu anys d’absència, va ser l’escenari triat i el resultat va ser més que positiu: “És una pujada de les mítiques de fa anys, que vam guanyar fa molt temps (1998). M’he sentit bé, però també és cert que hi ha molta feina per fer, tant físicament en el meu canell com en l’àmbit tècnic en el Fiesta“.

La següent experiència va ser la Pujada a Urbasa 2021, en la qual va ser el més ràpid entre els Turismes, però per a Gerard no va ser suficient: “Els cronos encara estan lluny dels que fèiem amb el Còrdova WRC”.

Queda treball per fer i Gerard de la Casa no té intenció de rendir-se. El cap de setmana (23 i 24) es desplaçarà a Macael (Almeria) per disputar la Subida del Marmol, una prova de gran carisma del certamen andalús. En la recta final del 2021, seran les proves del Campionat de Catalunya les que centraran la seva atenció.