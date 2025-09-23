Andbank incorpora Max Hap com a nou director d’inversió hotelera del grup

Andbank ha incorporat a Max Hap com a nou director d’inversió hotelera. Amb una reconeguda trajectòria en el sector immobiliari espanyol, Hap ha desenvolupat la seva carrera a JLL i CBRE, referents globals en serveis immobiliaris. Fins a la seva incorporació a Andbank, Hap ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat en JLL, entre els quals destaquen Head of Multifamily i Sènior Vicepresident en la divisió de Hotels & Hospitality, assessorant clients institucionals en l’adquisició i venda d’actius i carteres residencials i hoteleres i participant en algunes de les principals operacions del sector.
Anteriorment, Max Hap va treballar durant més de sis anys a CBRE, exercint funcions de valoració, consultoria, venda i assessorament estratègic en el sector hoteler. Hap és arquitecte per la Universitat Politècnica de Madrid. A Grup Andbank, Max Hap serà el responsable de la gestió de la inversió en projectes hotelers dels clients de l’entitat.
