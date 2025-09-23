El Govern obre a concurs la instal·lació de plaques solars a 37 edificis públics per a impulsar la producció nacional d’energia renovable

El Govern ha fet un nou pas per a fomentar la producció nacional d’energia renovable, la col·laboració públicoprivada i avançar cap a la reducció d’emissions i la neutralitat carboni. Així ho ha destacat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant la presentació del nou projecte que ha impulsat l’Executiu i que té com a objectiu obrir a concurs públic la instal·lació i explotació de plaques solars fotovoltaiques a les teulades d’un total de 37 edificis públics. “Permetrem als privats instal·lar plaques solars als edificis públics i beneficiar-se del rendiment econòmic associat, amb el compromís que retornin en propietat del Govern”, ha explicat el secretari d’Estat.
El format del concurs públic és una concessió administrativa amb la voluntat que els privats que hi vulguin concórrer puguin explotar durant un màxim de 20 anys les instal·lacions. Així, els adjudicataris assumiran el desenvolupament integral de les instal·lacions: enginyeria, execució, manteniment, monitoratge i gestió administrativa. I, un cop finalitzat el període d’explotació, el Govern recuperarà la titularitat de la instal·lació en bon estat de funcionament, garantint-ne la continuïtat i la sostenibilitat.
Els 37 edificis públics es distribueixen per les set parròquies i en destaquen els edificis administratius de Prat del Rull i de l’Obac, la Seu de la Justícia, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el parc de Bombers de Santa Coloma, l’Auditori Nacional, així com diversos centres escolars del país. El potencial màxim previst és de 5,5 Gwh, repartits entre els diferents emplaçaments, el que suposa la generació d’energia equivalent al consum de 1.600 llars. “Volem continuar avançant cap a un model energètic més net, eficient i resilient”, ha apuntat David Forné.
El concurs públic està dividit en tres lots i els interessats hauran de presentar oferta per a la totalitat dels lots, podent ser adjudicataris d’un o més lots. La iniciativa s’emmarca en la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, així com en l’Estratègia Energètica Nacional i el Pla d’actuació de l’Administració general per a l’estalvi energètic, i vol contribuir de manera decisiva per a poder assolir la neutralitat carboni l’any 2050 i incrementar la resiliència energètica del país.
El procés de licitació es regirà per criteris tècnics i econòmics objectius i el termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà el proper 5 de novembre. Les persones interessades poden recollir i presentar la documentació a través de la plataforma de contractació del sector públic: https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet.