Treballs per al control de la processionària als boscos del país

Aquests dies s’estan realitzant els treballs de tractament aeri pel control de la processionària del pi. Com cada any, els set comuns posen en marxa una campanya conjunta per a tenir un control de l’eruga durant els mesos d’hivern i primavera. Els treballs, com s’ha fet en ocasions anteriors, es fan amb helicòpter a les zones més boscoses i el producte que es farà servir és totalment compatible amb l’activitat humana, el medi natural i els animals.
Aquesta campanya és una continuïtat del pla de control de la població de la processionària als boscos d’Andorra i el tractament es realitza sobre 930 hectàrees de bosc en les diferents parròquies, el que representa el 22% del seu hàbitat natural, estimat en 4.000 hectàrees. El tractament, centrat en les zones més afectades i les que són considerades estratègiques, permet garantir el control de la processionària. El moment escollit coincideix amb les dates en què l’eruga es troba en els primers dies de naixement, quan és més sensible al tractament.
Producte biològic autoritzat per la CE
De la mateixa manera que els darrers anys, el producte utilitzat és biològic i autoritzat per la CE pels tractaments aeris de control de l’eruga. És compatible amb l’activitat humana (l’apicultura, la recol·lecció de bolets i altres fruits, etcètera), el medi natural i els animals, sense necessitat de prendre cap mesura de protecció en particular.