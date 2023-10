Amalia Vinyes s’adapta al TCR Spain a la cita amb Estoril

La pilot andorrana, Amalia Vinyes, pilotant el seu Audi (Elias Domingo / Baporo)

Aquest cap de setmana passat (30 de setembre i 1 d’octubre), es va disputar al Circuit d’Estoril, a Portugal, la segona cita de la temporada del TCR Spain. La pilot andorrana, Amalia Vinyes, va anar a la cita portuguesa per a estrenar-se al certamen amb la intenció de seguir fent quilòmetres amb el seu Audi RS3 LMS.

Després de les sessions d’entrenaments lliures i cronometrats, en què la pilot de Baporo Motorsport es va concentrar a agafar ritme, Amalia no va tenir la sort de cara a la primera cursa, ja que en agafar un piano en un revolt la direcció es va doblegar, fent molt difícil situar el cotxe als revolts a esquerres i acabant en desena posició.

A la segona cursa, després d’haver pogut reparar el cotxe, Amalia es va concentrar a intentar ascendir posicions a la classificació, però es va trobar una cursa molt dura en què li va ser molt difícil progressar a causa dels cops rebuts per altres participants, acabant finalment en la sisena posició.

En paraules d’Amalia, “el cap de setmana ha estat molt millor del que en principi podríem pensar en veure la classificació general. En ser nova a la categoria he sortit amb un llast de 30 quilograms per reglament i la veritat és que el nostre cotxe no és tan competitiu com altres, així que el resultat es pot considerar com a bo. M’he concentrat a agafar ritme i conèixer el límit del cotxe i aquest era l’objectiu principal”.





Més informació al web de la prova.