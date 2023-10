Juan Juncosa

Avui m’ha donat per mirar quants articles he escrit, més de 400 i m’adono que vaig començar farà ja 8 anys. Sincerament sembla que va ser ahir. Ja han passat 8 anys d’ençà que escric articles de motivació. Em sento orgullós d’això pel “feedback rebut”, encara que no sé quant temps continuaré fent-ho, sé que m’encanta. M’agrada escriure sobre motivació, m’agrada donar idees que puguin ajudar a la gent en qualsevol situació, m’agrada quan algú m’escriu o em troba pel carrer i em diu gràcies a tal article o tal altre em va servir molt.

Us puc assegurar que no hi ha major plaer a la vida què poder ajudar a altres persones. En aquests vuit anys he viscut diverses situacions personals, tant bones com dolentes, però sempre ha estat un plaer escriure per a tots vosaltres els lectors. A vegades i de manera inevitable la meva situació o moment personal potser s’han reflectit en els meus escrits.

Em sento feliç gràcies als vostres comentaris, a més de sentir-me útil. He pensat durant molt de temps si fer una recopilació d’aquests articles. Potser ho faig… M’agradaria, si algú vol enviar-me cometaris sobre els articles que han llegit fins ara i si els interessa. Us deixo un mail de contacte creat a aquest efecte per a aquests comentaris 1juanjuncosa@gmail.com. Per a mi és un plaer dedicar-vos cada setmana part de les meves experiències i coneixements sobre la motivació i el creixement personal.





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.