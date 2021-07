Adjudicada la reforma de a la plaça del Centre Esportiu d’Ordino

En la sessió de Consell de Comú, que Ordino ha celebrat aquest dijous al migdia, s’ha aprovat l’adjudicació del concurs pels treballs d’impermeabilització i remodelació de la plaça del Centre Esportiu d’Ordino. La reforma inclou la col·locació d’una sitja d’acer amb una cinta transportadora soterrada per a l’emmagatzematge i distribució d’estelles per a la caldera de biomassa, que actualment s’ha de fer des de la carretera. Per aquest motiu s’ha aprovat un suplement de crèdit de 218.000 euros.

Tots dos punts han obtingut el vot en contra del conseller Enric Dolsa. Per la seva part, la consellera de Movem Ordino, la socialdemòcrata Sandra Tudó, ha defensat que “és una bona feina que s’ha fet” i que “els usuaris estant contents”.

El projecte de remodelació de la plaça afecta a una superfície de 600 m², conservarà el mirador a la vall, inclourà bancs, elimina les barreres arquitectòniques i com a novetat s’instal·larà una plataforma que servirà com a

escenari, cobert parcialment. Està previst que els treballs s’iniciïn a principis de setembre amb una durada de tres mesos i un pressupost de 600.000 euros.

L’altre punt destacat de l’ordre del dia ha estat l’aprovació de l’Ordinació pel control de la construcció i manteniment de parcel·les d’ús agrícola i casetes de camp. L’objectiu és adequar a l’entorn paisatgístic, Reserva de la Biosfera, les casetes de camp i elements d’horticultura periurbans, minimitzant al màxim l’impacte visual que provoca la seva activitat, i afavorint i restablint la salubritat en aquests espais.