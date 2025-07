Altres importants edicions al país: “Les cases tenen nom” i “Els 12 punts bàsics per al tractament d’informacions sensibles a Andorra” (APCA)

Teresa Ventura

En primer lloc, ara fa uns dies (26.06.2025), es va presentar públicament, a Escaldes, (tal com ja vàrem informar al seu dia), el llibre “Les cases tenen nom”. Va ser una iniciativa de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany, una entitat de llarga trajectòria que sempre aposta per la promoció de la parròquia i, el qual, ens aporta un gran coneixement dels antecessors, el nom de les seves cases i la història dels seus habitants i amb el patrocini del Comú d’Escaldes-Engordany.

Ens plau publicar la portada d’aquest interessant projecte que es va acompanyar d’un dossier desplegable que situa sobre el mapa els números i els noms del Carrer d’Engordany, la Plaça de la Creu Blanca i el Camí d’Ensucaranes i que es pot trobar a www.e-e.ad.

Coberta del llibre “Les cases tenen nom” (Teresa Ventura)

Amb el suport del Comú d’Escaldes, el llibre documentat per l’Arxiu Històric d’Escaldes-Engordany i l’Arxiu Nacional d’Andorra i també els arxius familiars Tremosa Fité, a part, entre altres, del Centre Excursionista de Catalunya, del fons Francesc Pantebre, així com l’aportació de les fotografies de Joan Burgués Martisella i una llarga llista de col·laboradors, constitueix un document que no pot faltar a les vostres llars.

Tal com diu la cònsol major, Rosa Gili Casals, en el seu pròleg… “el projecte inclou també un audiovisual que posa a l’abast de tothom el testimoni, les anècdotes i les vivències de la nostra gent, alhora és una mirada al passat que ens ajuda a comprendre d’on venim, per a entendre millor qui som i quin futur volem construir”.

Tanmateix, aquest, només es el primer pas d’una col·lecció que amb la col·laboració de l’Arxiu Històric i el testimoni de molts ciutadans, que anirà creixent per a recollir la memòria dels diferents indrets de la parròquia. Cal felicitar tots els participants. Només recomanar-vos que el llegiu aquest estiu i que el trobareu a l’Oficina de Turisme, a la plaça Santa Anna número 1 d’Escaldes-Engordany, al Principat d’Andorra.

Compta amb el text de l’escriptora Ludmila Lacueva Canut, la coordinació i recerca documental de Montse Bota i Rebecca Salcedo. La correcció va ser d’Esther Blasi, mentre que el disseny i la maquetació va anar a càrrec de Jecomdiseny.

La primera imatge de la introducció es una fotografia de Joan Burgués i Martisella “Una panorámica d’Escaldes-Engordany, de l’any 1964,. També aporta imatges de Dolors Albós, així com la fotografia de la plaça la Creu Blanca i una llarga llista de l’any 1967 i el Camí del Pouader, de 1968. Complementen les imatges moltes fotografies de les famílies de les cases i seus noms amb dates molt antigues com les de l’Hotel Espel del fons de la família Fité.

En segon lloc i en una altra línia, em permeto publicar el tríptic que acaba d’editar l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra “APCA” amb el títol de: “12 punts bàsics per al tractament d’informacions sensibles a Andorra”.





Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA)