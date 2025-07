Quina és la millor postura per a dormir?

Un home descansant plàcidament (Getty images)

Dormir bé és essencial per a la nostra salut física i mental. Tot i això, no només la quantitat d’hores que dormim importa, sinó també la qualitat del son i la posició en què descansem. Si vols saber quina és la millor posició per a dormir, aquest article va adreçat a tu. Pren nota:

1. Dormir de costat: millor pel costat esquerre?

Dormir de costat és la posició més recomanada pels experts en salut. Especialment, dormir pel costat esquerre pot aportar múltiples beneficis:

Avantatges de dormir pel costat esquerre:

Millora la digestió i facilita el trànsit intestinal.

Redueix el reflux gàstric, especialment després de sopars abundants.

Afavoreix el drenatge limfàtic i el retorn venós, millorant la circulació.

Durant l’embaràs, és la posició més recomanada per a optimitzar el flux sanguini cap al fetus.

Inconvenients:

Pot causar molèsties o formigueig en l’espatlla o maluc si no s’utilitza un matalàs adequat.

Pot afavorir l’aparició d’arrugues facials per la pressió constant contra el coixí.





2. Dormir de cara amunt

Aquesta posició, també coneguda com a decúbit supí, és considerada neutra per a la columna vertebral.

Pros:

Manté l’alineació de la columna si s’usa un bon coixí.

Evita pressions constants sobre la pell de la cara.

Contres:

Pot empitjorar els roncs i l’apnea del son.

Pot provocar mal d’esquena si el matalàs no és prou ferm.





3. Dormir boca avall (decúbit pron)

És la menys recomanada per a la majoria de les persones.

Desavantatges:

Pot generar tensió al coll i a l’esquena.

Pressiona els òrgans interns i interfereix amb la respiració òptima.

Pot causar molèsties a la mandíbula o mal de cap per la rotació forçada del cap.

L’únic avantatge potencial és que pot reduir els roncs en algunes persones, però a costa de possibles problemes cervicals.

No hi ha doncs, una postura millor que les altres. La clau, és escoltar el propi cos i crear un entorn i hàbits que afavoreixin un descans profund i reparador. Dormir bé no és un luxe, sinó una necessitat per a viure amb energia i salut.