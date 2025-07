Inici de les sessions guiades de ioga a la natura d’Encamp i el Pas de la Casa

Classe de ioga a Encamp (Comú d’Encamp)

Les activitats de ioga a la natura d’Encamp i del Pas de la Casa han donat el tret de sortida aquest dissabte amb la primera sessió, que (a causa de les condicions meteorològiques) ha tingut lloc al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. En un inici, la ubicació prevista era Sant Romà de les Bons, però per tal de garantir un desenvolupament òptim i segur de l’activitat, aquesta s’ha hagut de traslladar al complex.

La trobada de dissabte forma part d’un cicle de sessions gratuïtes, impulsades pel Comú d’Encamp, que pretenen promoure un estil de vida actiu i saludable en contacte directe amb diferents entorns naturals i culturals de la parròquia. El programa compta amb un total de cinc sessions i, aquestes, estan impartides per la instructora Noemí Fajardo.

L’objectiu de les sessions, que estan adreçades a tots els nivells, és fomentar la salut física i emocional a través de la pràctica del ioga en un espai de gran valor paisatgístic.

Les pròximes cites tindran lloc els dissabtes 19 i 26 de juliol, a l’estany de les Abelletes i a l’estany d’Engolasters, respectivament, i els dies 9 i 23 d’agost, de nou a l’estany de les Abelletes i al cap de Rep, als Cortals d’Encamp. En cas de condicions meteorològiques adverses, i de la necessitat de traslladar les sessions a altres ubicacions, s’informarà als inscrits dels canvis.

Per a assistir a les sessions cal fer reserva prèvia a través del web comuencamp.ad o per telèfon als centres esportius comunals (Complex Esportiu d’Encamp: +376 732 700 i Centre Esportiu del Pas de la Casa: +376 755 111). Les places estan limitades a 25 participants per sessió.

Amb iniciatives com aquesta, el Comú continua apostant per apropar la natura i el patrimoni a la ciutadania oferint activitats que combinen benestar, cultura i medi ambient.