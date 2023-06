Alt Urgell: Interacció entre empreses i demandats de feina

Cartell de la jornada de Jobdating a la Seu (CCAU)

El pròxim dimarts, 13 de juny, la Seu d’Urgell acollirà una jornada d’ocupació de l’Alt Urgell, un Jobdating en què es posaran en contacte, mitjançant entrevistes curtes, les empreses del territori que busquen noves incorporacions i les persones que es troben a la recerca de feina. La trobada entre empreses i persones demandants d’ocupació tindrà lloc al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), ubicat a la tercera planta del Centre Cultural de les Monges, a la plaça de les Monges, des de les 9 del matí i fins a les 2 del migdia.

L’objectiu prioritari de la jornada és donar resposta a la necessitat de cobertura de llocs de feina relacionats amb els diversos sectors econòmics: primari (per exemple: agricultura, ramaderia…), secundari (construcció i indústria) i quaternari (desenvolupament tecnològic…) i aquelles del sector terciari que requereixin formacions tècniques (per exemple: sanitat, educació, administració, logística…).

Per aquest motiu, aquesta edició, a banda d’estar oberta al públic general, es relaciona directament amb les branques dels cicles de Formació Professional que s’imparteixen al territori. La jornada tindrà lloc en el moment que acaba el curs formatiu. Les persones candidates es podran inscriure a les ofertes fins al 8 de juny, mitjançat l’enllaç: https://ja.cat/3BJby

El dia anterior a l’acte s’oferiran dues formacions. Una anirà dirigida a les persones candidates i l’altra a les empreses. Així, dilluns 12 de juny es faran dues formacions, que seran impartides per Maria Ardid, especialista en recursos humans. La primera, que es desenvoluparà de les 11 del matí a les 2 del migdia porta per títol “Cerca feina de manera activa: marca personal, CV, canals…” i va dirigida a persones que busquen feina. La segona, “Tècniques per a la selecció de personal”, dirigida a empreses, s’ha programat de 3 a 5 de la tarda. Aquestes formacions estaran obertes a qualsevol persona o empresa interessada i la inscripció s’ha de realitzar a través de l’enllaç: https://bit.ly/CETAP2023.