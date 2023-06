Oberta la connexió entre Prat de la Creu i la plaça del Poble per l’ascensor del casino

Plaça Unnic

Andorra la Vella compta des d’aquesta setmana amb dues noves connexions entre el carrer Prat de la Creu, el Centre Històric i l’avinguda Meritxell. L’ascensor de l’edifici del centre d’oci integral Unnic, que és

públic arran d’un conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i la societat Jocs SA, ja està obert al públic, així com la passarel·la de la coberta de l’edifici, que uneix la plaça del Poble amb l’avinguda Meritxell a través del carrer Roc dels Escolls.

El projecte, que facilitarà la mobilitat a peu dels ciutadans i salva els desnivells entre diferents punts de la parròquia, es completa amb un nou jardí públic, instal·lat a la coberta de l’edifici del centre d’oci integral Unnic, de prop de 1.000 metres quadrats. Aquest espai verd s’uneix amb la plaça del Poble a través d’unes escales i una rampa per garantir l’accessibilitat universal.

En paral·lel, el Comú d’Andorra la Vella ha finalitzat les obres de remodelació del carrer Roc dels Escolls, a tocar de l’avinguda Meritxell, amb l’embelliment de la zona, nou paviment i jardineria.



Millora dels desplaçaments per la parròquia

El projecte se suma a altres accions empreses pel Comú en els darrers temps per millorar els desplaçaments en una parròquia que els darrers anys està guanyant espais de passeig i connexions verticals, com l’ascensor públic de la Casa Aristot-Mora i que uneix l’avinguda Príncep Benlloch i el carrer Ciutat de Valls; o l’ascensor públic de la Quirola, que enllaça la Baixada del Molí amb l’avinguda Príncep Benlloch.