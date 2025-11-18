Alt Urgell: “Dones que impulsen el territori”, taula rodona per a reconèixer el lideratge femení en el desenvolupament local

Amb motiu del Dia de la Dona Empresària, aquest proper dimecres, dia 19 de novembre, l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha organitzat la taula rodona “Dones que impulsen territori”, una activitat gratuïta i oberta a tothom que vol posar en valor el paper de les dones en l’emprenedoria, la innovació i el desenvolupament econòmic de la comarca. Quatre referents de diversos àmbits professionals compartiran experiències, reptes i visons de futur sobre l’emprenedoria femenina a l’Alt Urgell.
La conversa, que tindrà lloc a les 6 de la tarda a les dependències del CETAP (tercera planta de l’edifici Les Monges de la Seu d’Urgell), serà moderada per la periodista Eva Clausó i es desenvoluparà sota el fil conductor “Empresàries que transformen el territori: reptes, connexions i futur”, amb l’objectiu d’evidenciar com les dones contribueixen a la transformació econòmica, social i comunitària del Pirineu.
En el marc de la jornada també es presentarà el projecte “Dones Rurals: autores del canvi”, impulsat pel programa Leader dins del Projecte Atenea, que es donarà a conèixer a través d’un vídeo breu amb testimonis inspiradors de dones del món rural. La trobada es clourà amb un espai obert d’intervencions del públic i un cafè-networking per a afavorir la connexió i la col·laboració entre les participants. Aquest acte dona continuïtat al Projecte Atenea, una iniciativa que treballa per visibilitzar, connectar i empoderar les dones del món empresarial rural.
En l’organització de l’acte hi col·laboren el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya (CAUC) i l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU).