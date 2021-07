Als Àries us pot sorgir un possible amor del 19 al 25 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Algú pot estar encenent la flama de l’amor en el teu cor. Potser es tracta d’un antic afecte o d’una persona que coneixeràs aquesta setmana i tindràs un enamorament sobtat. En el treball pots ser molt dinàmic i emprenedor però aquesta setmana posaràs traves a tot.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El teu caràcter pacífic i bonàs és el que et funciona a l’hora de demanar les coses. T’espera una bona setmana si estàs disposat a consentir els desitjos de la teva família. Els negocis se’t do­nen bé, però la teva tossuderia et posa en destrets a l’hora de tancar-los.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Donaràs moltes explicacions per a aclarir una situació, però has de deixar que parli el teu cor, més que el teu cap; t’ajudarà a connectar de forma sincera. En el treball t’encanta estar una mica a tot arreu i ocupar-te de mil coses alhora, però et distreu.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Les relacions familiars et proporcio­nen tota classe d’emocions contra­dictòries. D’una banda t’encanta tenir a la família a casa, però per altra anheles els teus moments de solitud. En el treball, hauràs de posar-te les piles, o te’n penediràs.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Celebra la teva bona sort i projecta els teus objectius que reproporcionen ple­nitud i abundància. Valora el que tens i gaudiràs més de la vida. En el treball la inspiració i la creativitat són el que se’t dóna bé, centra’t en això i els resultats seran millors del que esperaves.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La teva parella et proporciona expe­riències que t’ajuden a comprendre les relacions humanes. Hauràs de mostrar-te compressiu amb algú que no controla les seves emocions. No resulta fàcil negar-li un favor a un amic i no seria propi de tu.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Una situació sentimental inestable pot esclatar en qualsevol moment. Dona per bo l’empipament si amb això s’aclareixen les coses i la recon­ciliació dona pas a un canvi d’actitud. El treball que no t’aporti res cons­tructiu, rebutja’l ràpidament.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Possiblement, els teus amics tinguin plans fets i tu hagis pensat en una altra cosa. Celebra que hagin pensat en tu per a alegrar-te la vida. En el treball, comença seriosament a pensar com pots canviar les circumstàncies que t’envolten.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Pots viure una setmana de molt d’amor i passió si en comptes d’estar pendent del que et falta et centres a gaudir el que tens. En el treball, amb una bona pre­disposició pots aconseguir aquesta oportunitat que estàs buscant.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Ofuscar-te perquè et duen la contrària és ser immadur. Tens més possibi­litats de sortir-te amb la teva sent amable i comprensiu. En el treball, si les coses et van bé, és perquè et preocupes per les coses que encara no han succeït.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

No ha de resultar-te difícil cedir-li la raó a la teva parella si, d’una banda, comproves que la té o si amb això l’ajudes a autoafirmar-se. En el treball hauràs de ser molt clar en els teus plantejaments respecte a una proposta.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Caure-li bé a tothom resulta pràcti­cament impossible i això és el que pretens per a no plantar-li cara als assumptes que deixes de banda. La por et retreu. En el treball has de de­legar i posar fre a certes activitats que perjudiquen els teus interessos.