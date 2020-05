Alguns comuns aturen les cites per als tests d’anticossos per si cal ajustar horaris

Ja està tot a punt per a l’inici dels tests massius a la població de dilluns. Aquest diumenge s’enllestien els darrers retocs i es feien les darreres reunions de coordinació. Una al camp de Santa Caterina amb els voluntaris del comú que dilluns ajudaran als diferents stop labs que s’hi han habilitat. La Massana com altres parròquies ha deixat de donar hores a ciutadans després que protecció civil hagi demanat aturar l’assignació a l’espera de comprovar el funcionament els primers dies.

Són moltes les persones que han mostrat el seu neguit respecte del fet que encara no han estat avisades per fer-se les proves als diferents stop labs. I la resposta és que s’ha aturat l’assignació a l’espera de saber si el termini preestablert de 20 minuts entre prova i prova és l’idoni o s’ha de recalcular.

La premissa amb la majoria de comuns, segons el director d’Actua Innovació, Marc Pons, “era donar un primer bloc d’hores i posteriorment cap a mitjans de la setmana vinent era donar-ne una altra”. “Si a algú no l’han citat és per això, que no hi hagi pànic, que hi ha un volum de gent a qui s’anirà citant gradualment”.

El de la Massana és dels comuns que ha aturat les trucades en l’espera de la validació dels protocols.

Tindrà 7 stop labs entre el camp de Santa Caterina i la sala de la Closeta. La cònsol major, Olga Molné, ha explicat que les proves no es faran de manera paral·lela sinó que primer es faran les dels vehicles durant sis dies i després es dedicarà un dia a fer els tests a la Closeta per a les persones que es desplacen a peu. La Massana té previst acabar-les abans dels 10 dies. Hi participaran 25 persones voluntàries.

La reunió d’aquest diumenge a la tarda amb els voluntaris de la Massana ha estat per acabar d’explicar el funcionament de tot el protocol de cara a dilluns. Un protocol on s’ha destacat i molt la importància de ser curosos amb les dades i la seva introducció.

El nombre d’inscrits a la plataforma supera ja els 60.000. Les inscripcions continuaran obertes els propers dies.