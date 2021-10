Àlex ‘Sito’ Español debuta amb bones sensacions al volant del Peugeot 208 R4

La temporada entra en la seva recta final i els equips valoren les possibilitats que tenen d’aconseguir algun objectiu concret per a tancar l’any amb una actitud positiva de cara a afrontar els pròxims reptes amb la millor predisposició. És el cas d’Àlex “Sito” Español i el seu equip, que no han dubtat a fer una sèrie de canvis en el seu calendari previst per centrar els seus esforços a aconseguir el títol de 2 rodes motrius (2RM) en el Trofeu d’Espanya de Ral·lis de terra.

En el Ral·li de terra de Madrid es van posar en pràctica els canvis esmentats i tot sembla indicar que la decisió va ser encertada encara que no tan fàcil com imaginava el pilot de l’ACA Esport. Al volant del Peugeot 208 Ral·li 4 i amb Axel Coronado a la seva dreta, Sito va haver de canviar d’estratègia a meitat de ral·li per poder recuperar la progressió demostrada en anteriors proves.

Després que es neutralitzes el primer pas per El Molar, especial inicial del ral·li, els equips van tornar a aquest mateix escenari per disputar la segona passada. L’inici va ser espectacular i Sito – Coronado van marcar el millor crono de la categoria. Tot començava, potser, millor de l’esperat.

No obstant això, la continuació no va ser tan favorable per als interessos de Sito i el seu equip. En l’última especial de les seccions inicials de la prova va patir una sortida de pista en la qual va perdre un temps que a posteriori no va poder recuperar. “Sens dubte, el temps que vaig perdre em va costar el triomf entre els 2RM al final. Quant a les primeres sensacions en carrera pilotant el Peugeot reconec que en principi pensava que seria més senzill, podríem dir que vaig subestimar una mica les prestacions que t’ofereix el 208 R4 de Peugeot”, va valorar.

La segona part la va iniciar pensant a adaptar-se al Peugeot

Després del succeït en les primeres seccions, la decisió que van prendre Sito i el seu equip va ser treballar per conèixer a fons la nova mecànica abans de llançar-se a l’atac i així ho van fer.

En opinió del pilot de l’ACA Esport: “Sacrificant algun segon en el crono i amb l’ajuda d’Axel (Coronado), bon coneixedor de la mecànica, vaig anar progressant de manera ràpida fins al punt que vam aconseguir la segona posició en l’especial que obria les seccions de la tarda i la recta final la vam tancar amb tres escratx consecutius. Sobretot, en l’últim, em vaig sentir molt còmode. Amb tot, Aritz Iriondo, que tot sembla indicar serà el rival a batre per a aconseguir el títol de 2RM, se’ns va escapar després de la sortida de pista i no va haver-hi opció de recuperar la posició perduda”.

Un escenari habitual del CERT, Pozoblanco (Còrdova), serà el pròxim repte a superar. Mancant dues proves per a la finalització de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra (CERT), Español (101) i Iriondo (100), estan separats per tan sols 1 punt en la provisional del certamen. El Ral·li de terra de Pozoblanco, que es disputarà els dies 23 i 24 d’octubre, és el pròxim obstacle a superar.

No hi ha dubte que amb un final tan ajustat l’emoció estarà servida fins a l’últim metre de l’especial que tanqui el certamen.