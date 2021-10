Camins del català: Montserrat – L’Atri de la Basílica (La flama de la llengua catalana)

De la plaça de l’abat Oliba pujarem fins a la plaça de Santa Maria. Mirarem la façana del monestir, construïda amb pedra polida de la muntanya, i llegirem l’emblema Urbs Jerusalem Beata Dicta Pacis Visio (Feliç ciutat de Jerusalem, anomenada visió de pau).

Travessarem una de les cinc arcades que condueixen a l’atri del temple, en trepitjarem el paviment de marbre blanc i negre i ens podrem entretenir –entretinguem-nos-hi, sí, sense recança– a identificar els personatges que representen les escultures que hi ha a l’entorn de l’atri: el papa Pius X, el rei Carles I, sant Antoni M. Claret… i el rei Joan I de Catalunya-Aragó (1350-1396), fill de Pere el Cerimoniós i Elionor de Sicília, durant el regnat del qual Catalunya va viure una època de florida literària, amb figures com Bernat Metge i Francesc Eiximenis. Davant mateix de l”escultura del rei Joan I, dit també el Caçador, crema contínuament la flama de la llengua catalana. Fem la quarta parada en els CAMINS DEL CATALÀ i expliquem breument la història de la flama.

El 1968, amb motiu del centenari del naixement de Pompeu Fabra (20 de febrer de 1868), es va encendre per primera vegada la flama de la llengua catalana. Aquest acte es va fer davant de la tomba del Mestre, a Prada. Durant una setmana la flama va viatjar des de Prada fins a Montserrat, on es va deixar encesa. El 1969 es va acordar que cada any un centre excursionista (o una entitat relacionada amb l’excursionisme) renovaria la flama coincidint amb el diumenge més pròxim a la data de naixement de Pompeu Fabra.

El 1970, doncs, es va fer la primera renovació de la flama. I d’aleshores ençà, cada any es renova la flama que hi ha a la llàntia de davant del rei Joan I d’Aragó, a l’atri de la basílica de Montserrat. La llàntia du la inscripció següent: «L’encengué la fe, la porta l’esforç i la manté la voluntat d’un poble».

La renovació anual de la flama de la llengua catalana és un acte d’afirmació i de compromís a favor de la llengua, de la cultura, de l’esport i de la natura.

L’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ho ha dit en més d’una ocasió: «Montserrat s’ha sentit sempre orgullosa d’acollir els qui hi pugen amb els seus anhels i els seus desitjos. Montserrat és i ha de ser un encoratjament de futur per a la llengua catalana».

La cinquena parada baixarà fins a la plaça dels Apòstols, però bé valdrà la pena entrar a la basílica i veure la Moreneta. Llegim el poema que Víctor Balaguer li va dedicar el 21 de maig de 1857:

A la Verge de Montserrat

Los plors mon front han arrugat. Les penes

m’han, Mare meva!, rosegat lo cor.

Com soldat que, fugint a tota brida,

les armes va per lo camí llançant,

aixís jo pel camí d’aquesta vida

a trossos lo meu cor he anat deixant.

Verge de Montserrat, casta madona,

perla de les muntanyes i dels cels,

a qui els àngels per fer una corona

arrancaren del cel un puny d’estels;

ta grandesa, Senyora, no repare

si avui te parla en català ma veu,

que el català és la llengua en què ma mare

m’ensenyà un jorn a beneir a Déu.

CURIOSITATS

A l’atri del monestir hi ha diferents esgrafiats. Els de la dreta evoquen les basíliques i els santuaris més importants del món cristià; els de l’esquerra ofereixen un resum de la història de Montserrat. En el primer de l’esquerra, sota el títol ‘Patrona de Catalunya’, hi llegim ‘mossèn Cinto Verdaguer’ (sens dubte Verdaguer marca un dels CAMINS DEL CATALÀ, un de propi, si bé el tornem a trobar més endavant, a la sisena parada).

El 1970 es va fer la primera renovació de la flama de la llengua catalana i el 2019, la cinquantena.

David Paloma / Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya