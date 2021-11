Albert Llovera disputara el Dakar 2022 al volant d’un Iveco

No ha estat fàcil, ningú va dir que ho seria, però després de múltiples negociacions i milers de quilòmetres per a concretar el projecte, Albert Llovera va aconseguir el seu objectiu i disputarà el Dakar 2022. A finals de desembre (dies 29, 30 i 31) del present any estarà a Jeddah (Aràbia Saudita) per a passar el protocol·lari, però cada vegada exigent, procés de les verificacions administratives i tècniques. Així doncs, el primer pas s’ha superat gràcies a la perseverança i a la capacitat de no donar-se mai per vençut, una capacitat innata en el pilot d’Andorra la Vella.

El pilot andorrà i el propietari de l’equip FESH FESH, Tomas Vratny, ja van col·laborar durant les temporades 2016 i 2017, en el projecte Bonver Dakar Project. Després d’una temporada en la qual no van coincidir en la mateixa estructura, es tornen a trobar en un projecte similar encara que amb una logística completament diferent.

L’equip txec el formaran quatre camions: El Ford Càrrec 4×4 Evo 1 que pilotarà el mateix Tomas Vratny; l’Iveco Powestar 4X4 serà la unitat en la qual Albert Llovera se situarà al volant; el Tatra Jamel 1 portarà tripulació 100% lituana, amb un pilot carismàtic en el món dels raids, Vaidotas Zala, al volant del vehicle; un quart camió, Tatra 815 “Puma”, pilotat per l’empresari eslovac Radovan Kazarla disputarà la prova de l’Arabía Saudita, inscrit en la categoria dels clàssics (Dakar Classic), destinada als vehicles fabricats abans del 2009.

Marc Torres repeteix al costat d’Albert Llovera

En la pròxima edició de la prova més mediàtica del calendari internacional del món del motor, Llovera se situarà al volant d’un camió Iveco de l’equip d’Ostrava (República Txeca). En l’habitacle de l’esmentada mecànica, l’acompanyaran, Jorge Salvador com a copilot navegant mentre que Marc Torres serà el copilot mecànic. A l’assistència esperant al pilot andorrà estarà l’osteòpata Jordi Zaragoza, per a recuperar el seu estat físic.

Quant a la mecànica, cal destacar com a característiques que, el camió de la marca italiana està equipat amb un motor IVECO Cursor de 13 litres, amb una potència de 1000 cv i un “par” de 5000 Nm. En aquest IVECO que pilotarà Llovera també s’han instal·lat comandaments d’acceleració i fre manuals Guidosimplex, a més d’una transmissió automàtica Allison de sis velocitats.

El Dakar tornarà a centrar l’atenció dels aficionats a principis del 2022

Serà, sobretot durant la primera quinzena del mes de Gener del pròxim any, quan la prova organitzada per ASO, tindrà presència en tots els mitjans d’informació en l’àmbit mundial. El raid s’iniciarà el dia 1 de gener amb la disputa de l’etapa pròleg, la sorra ja serà protagonista, a la localitat de Ha’il. Des d’aquesta mateixa localitat es donarà la sortida a la primera etapa en el decurs de la jornada següent (dia 2). El dia 8, serà la capital de l’Aràbia Saudita, Ryadh, la que acollirà als participants que segueixin en carrera per a gaudir de la jornada de descans. La prova finalitzarà en Jeddah el dia 14, al costat del costat del Mar Roig, després de completar el traçat de 8000 quilòmetres.

Al desert d’Erg-Chebbi (el Marroc), primera presa de contacte amb l’equip Dakar 2022

Com queda dit, Llovera ha superat amb èxit el primer pas (completar el pressupost) per estar en el podi de sortida de Ha’il el dia 2 de gener. A partir d’ara, el pilot del grup Bárymont se centrarà al 100% en la seva preparació física, una preparació que fa mesos que ja va començar amb el seu entrenador de confiança Miguel A. Rodellar, a més d’aprofitar totes les ocasions que es plantegin per a iniciar un procés ràpid d’adaptació amb el seu nou navegant (Jorge Salvador).

Malgrat els problemes burocràtics que va haver de superar l’equip FESH FESH, en la seva entrada en territori marroquí, Llovera, al costat dels seus companys d’equip, van poder fer un test abans que la logística emprengués viatge cap al port de Marsella, lloc des del qual els vehicles iniciaran el trasllat cap el port de Jedddah (Aarabía Saudita). En finalitzar la seva estada a Erg-Chebbi, el pilot de l’Iveco Powerstar no va dubtar a afirmar que: “Les primeres sensacions són excel·lents en tots els sentits”.

Albert Llovera il·lusionat davant el nou projecte

Després d’un any d’absència, Llovera té moltes ganes de tornar a l’Aràbia Saudita: “Sens dubte, és un raid en el qual, malgrat la seva duresa, em trobo molt còmode. Sóc optimista i amb ganes de començar a treballar amb l’equip en la posada a punt de tot el necessari per a evitar sorpreses en carrera. Caldrà improvisar, però intentarem anticipar-nos en tot el que sigui possible”.