Entrades pràcticament exhaurides per a ‘El Buner d’Ordino’ de l’Esbart Valls del Nord

Les entrades per veure l’espectacle El buner d’Ordino, que l’Esbart Valls del Nord estrenarà aquest proper dissabte 27 de novembre de 2021, a les 19h a l’Auditori Nacional d’Andorra, estan pràcticament exhaurides. Queden poc més d’una trentena de seients que es poden adquirir a través de la plataforma 4tickets.es/comuordino al preu de 2€. La major part de la recaptació anirà destinada a l’acció solidària de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA).

L’Esbart Valls del Nord commemora amb un festival el desè aniversari del grup dansaire. El festival, concebut expressament per l’ocasió com un gran espectacle, culmina una dècada de creixement i d’expansió de l’esbart. Per celebrar-ho, els dansaires del Cos de Dansa i dels Veterans estrenaran d’El buner d’Ordino, una representació basada en la llegenda del mateix nom i que consta de quatre parts (En un hostal d’Ordino, L’hostalera, La lloba i Festa Major) i vuit balls tots ells amb coreografies pròpies creades per l’ocasió per Jordi Rubio -coreògraf i director de l’Esbart de Rubí-, Lluís Calduch – coreògraf i exdirector de l’Esbart Ciutat Comtal-; Pilar Capdevila i Sandra Tudó -directores de l’Esbart Valls del Nord- i Clàudia Borràs – dansaire de l’Esbart Valls del Nord i ajudant en la direcció artística.

Les músiques noves també han estat compostes expressament per Jordi Barceló per aquest aniversari. A més, els dansaires ballaran amb les diferents músiques interpretades en directe pels músics: Jordi Barceló, Manuel Alonso David Amat, Ivan Caro, Xavier Crespo, Jordi Grisó, Joaquim Peláez, Efrem Roca, Albert Adellach, Pilar Planavila, Adrià Tudó, Oriol Tudó, Dani Vàzquez i Guillem Tudó.

En la primera representació del festival, tant el Cos de Dansa com els Veterans, representaran cinc balls que, per un motiu o un altre, han marcat la història de l’esbart al llarg d’aquests deu anys: Dansaires andorrans i l’Andorrana; Miratges de Deliri; Enjòlits; Vestida de nit; i Joc d’aparences. Alguns d’aquests balls comptaran amb l’acompanyament coral en directe de la Coral Casamanya i de Guillem Tudó, en el que és una voluntat d’implicar en la celebració altres entitats culturals de la parròquia d’Ordino.