Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges en municipis rurals de Catalunya

El Govern de la Generalitat obre a partir d’aquest dimecres i fins al 28 de juny el termini de presentació de sol·licituds per a accedir a les subvencions destinades a la rehabilitació d’habitatges situats en petits municipis. L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és fomentar l’arrelament dels veïns i veïnes o d’aquelles famílies que s’hi volen traslladar a viure de manera permanent, rehabilitant immobles buits o en mal estat, sovint antics. La convocatòria d’ajuts té una dotació de 2 MEUR per al període 2024-2027.

S’hi poden acollir els propietaris d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada situats en municipis de menys de 500 habitants de tot Catalunya o en municipis de fins a 1.000 habitants de les comarques de la Terra Alta, les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d’Ebre. També en tots els municipis que formin part de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, amb exclusió del nuclis principals de les capitals de comarca (Vielha, el Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà).

Per a accedir a aquestes subvencions cal que els habitatges es destinin a residència habitual i permanent del propietari o bé que es trobin buits des de fa més de dos anys. En aquest cas, necessàriament s’hauran de destinar a lloguer mitjançant la Xarxa de mediació per al lloguer social.

Així mateix, no serà possible la transmissió dels habitatges fins als 10 anys posteriors a la concessió de la subvenció; en cas contrari, s’hauran de retornar els imports cobrats. La voluntat és garantir que la inversió en rehabilitació es destina a habitatges d’ús habitual per a afavorir l’arrelament en municipis de Catalunya que actualment estan en perill de despoblament.





L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost de les obres

Les subvencions podran cobrir part del cost de la redacció dels projectes i de l’execució d’obres relacionades amb la millora de l’eficiència energètica, la reparació de deficiències de conservació de l’edifici i, en general, totes les que tinguin a veure amb el compliment dels requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i funcionalitat. Els edificis o pisos que es rehabilitin amb aquestes subvencions hauran d’haver passat la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

Fins a 20.000 euros per habitatge ja destinat (mínim sis mesos abans de la publicació de la convocatòria) a residència habitual i permanent en el moment de la presentació de la sol·licitud. Només s’admetrà un habitatge per beneficiari.



Fins a 40.000 euros per habitatge si estaven buits. S’estableix un límit màxim de sis habitatges subvencionables per beneficiari. En cas d’edificis amb més habitatges a rehabilitar, s’admetran les sol·licituds amb aquesta limitació de subvenció. Aquests habitatges s’hauran de destinar a lloguer mitjançant la Xarxa de mediació per al lloguer social.

Aquesta línia de subvenció compta amb una dotació pressupostària de dos milions d’euros per al període 2024-2027 (200.000 euros per a l’anualitat 2024, 800.000 euros per a l’anualitat 2025, 800.000 euros per a l’anualitat 2026 i 200.000 euros per a l’anualitat 2027).