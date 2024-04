La FAE realitza els tests físics als U14 i U16 per a establir l’accés als grups EEBE U16 i U19

Els candidats U14 i U16, a la prova dels 3.000 metres a l’Estadi Comunal (FAE)

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE), juntament amb els clubs, ha organitzat aquest dimecres, 17 d’abril, les proves físiques de nivell per als esquiadors i esquiadores de categories U14 i U16 per tal d’analitzar el seu estat de forma, però també per a establir qui pot accedir als grups U16 i U19.

Dijous passat es van realitzar les proves de nivell tècnic a pistes per a continuar amb l’avaluació continua dels esquiadors i esquiadores que aspiren a competir amb els grups EEBE U16 i EEBE U19. Aquestes proves es complementen a les que avui s’han dut a terme a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella i el Centre de Tecnificació d’Ordino (CTEO).

Aquestes proves es fan des de la FAE amb l’objectiu de fer un seguiment dels corredors al llarg de tota l’etapa infantil i veure, així, la seva evolució tècnica i física. Així mateix, serveixen per a establir quins esquiadors i esquiadores en edat de donar el salt als equips EEBE U16 i U19 poden accedir-hi.

Per a aquesta selecció d’esportistes es computen els resultats de la Copa Popeyes en un 50%, un 25% les proves de nivell tècnic -realitzades la setmana passada- i un últim 25% les proves físiques d’avui dimecres.

Damià Costa, preparador físic de la FAE: “Es tracta de fer una valoració o tests físics que fem. Els fem dues vegades a l’any per a veure l’estat de forma dels nostres esportistes, però sobretot ara la que fem a l’abril serveix també per a fer el procés de selecció per a formar part dels grups EEBE U19 i U16”.